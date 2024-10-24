川普控英國工黨干涉美國大選 暗助賀錦麗

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2024-10-24 09:30

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美國前總統、共和黨總統候選人川普，周二（22 日）指控英國工黨公然干涉美國總統大選，暗助競爭對手、民主黨總統候選人賀錦麗。

據英國《金融時報》周二報導，川普競選團隊已經向聯邦選舉委員會（FEC）提出申訴，稱英國工黨支持賀錦麗的行徑是公然干預美國大選。

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川普競選團隊在新聞稿中指控英國工黨是一個「極左」政黨，「啟發了賀錦麗危險的自由主義政策和言論」。

川普競選團隊經理威爾斯在聲明中表示：「搖搖欲墜的賀錦麗 - 華茲競選團隊，正在尋求外國影響力，宣傳其激進言論——因為他們知道無法贏得美國選民的支持。」

川普競選團隊在訴狀中引用了媒體有關英國工黨和賀錦麗競選團隊之間有接觸以及明顯的志願活動的報導，並稱由此可合理推斷賀錦麗團隊接受英國工黨的「非法捐款」。

川普競選團隊在訴狀中提到，上周英國工黨組織營運部主管帕特爾在社交媒體 LinkedIn 上發帖稱，「近 100 名」現任和前任工黨成員將在未來幾周前往美國四個「搖擺州」，她還有前往北卡羅來納州「10 個名額」，「我們會為你安排住宿」。

值得注意的是，英國工黨活動人士的旅行費用均由自己承擔。

根據美國聯邦選舉委員會的規定，「只要個人的服務沒有得到補償」，外國公民可以擔任競選活動志願者。

英國首相施凱爾對此低調回應，稱工黨在每次美國大選都會派志工助選。「他們在之前的選舉這麼做，這次選舉也是這麼做，就是這麼簡單。」他說。