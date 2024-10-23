〈房產〉打房沒效？9月五大銀行承做房貸意外增

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-10-23 21:48

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中央銀行今 (21) 日公布 9 月五大銀行 (台銀、合庫銀、土銀、華銀和一銀) 新承做放款統計，新承做房貸意外增加 143.05 億元至 1110.46 億元，與央行祭出第七波打房的方向並不一致，央行說明，主要是因部分銀行加速處理堆積的新青安案件，打炒房效果需要再一點時間觀察。

央行指出，部份銀行加速處理日前新青安申請的案件，再加上整批交屋，自住案件較多，使 9 月房貸金額較上月上升，事實上，9 月下旬才開始新一波打炒房，效果還需要再觀察。

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央行強調，觀察到房市交易已有再縮減，並未如上半年那麼熱。

此外，9 月新青安新承做占比自 8 月的 35.73% 降至 34.37%，並創下去年 10 月以來低點，央行說明是因購屋貸款金額增加，造成算出來的比重降低；換言之，是民眾的貸款成數拉高，或是房價上漲所致。