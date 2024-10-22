房貸「緊」報仍未解 國銀72-2限額比率攀近2年新高

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-10-22 19:23

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央行日前下重手打炒房，祭出「第七波信用管制措施」，國銀下半年也陸續自主限貸，金管會銀行局今 (22) 日揭露《銀行法》 72-2 最新水位，截至今年 9 月底，36 家本國銀行 (不含土銀、輸銀)，平均比率已來到 26.82%，創下 2022 年 10 月以來的新高。

《銀行法》72-2 條規範，銀行辦理住宅建築及企業建築放款之總額，不得超過放款時所收存款總餘額及金融債券發售額總和的 30%，被市場稱之為「不動產放款天條」。

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銀行局主秘王允中表示，該比率的分子為住宅建築及企業建築放款，總餘額為 15.03 兆元；分母則為存款總餘額 + 金融債券發售額，餘額為 56.03 兆元，比率平均數為 26.82%。

就個別銀行狀況來看，並無任何一家超過 29%，也就是先前瀕臨警戒線的星展銀行，該比率逐漸改善，已降至 29% 以下；28% 以上、未滿 29% 共有 6 家；27% 以上、未滿 28% 共有 9 家；26% 以上、未滿 27% 共有 6 家。落在 26-29% 之間的銀行總家數為 21 家，持平上月。

王允中指出，該比率落在 28-29% 共有 6 家銀行，其中 3 家為公股行庫，27-28% 的 9 家銀行中也有 3 家為公股行庫。

王允中說明，9 月該比率的分子、分母都有微幅上升，但分母的月增幅低於分子，因此，該比率較前一月底上升 0.18 個百分點。