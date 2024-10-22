美通膨正走在降溫路上 但還有這些大額支出沒算到

鉅亨網編譯段智恆 2024-10-22 23:40

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根據外媒周二 (22 日) 報導，雖然過去兩年美國物價壓力已大幅緩解，但通膨數據與數百萬美國民眾的實際財務狀況之間仍有脫節。部分原因是，目前物價水準仍高於新冠疫情前，另一原因是ㄧ些近年來大幅上漲的日常主要開支被排除在關鍵通膨指標外。

負責消費者物價指數 (CPI) 的美國勞工統計局 (BLS) 經濟學家 Steve Reed 表示，房產稅、小費、利息沒有被計入 CPI，此外也還漏掉房屋保險、經紀費以及支付給保姆等「私下」費用。

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Reed 說：「CPI 抓的數據是消費品和服務，但有些影響生活成本的東西超出此範圍，因此，這些東西實際上無法定價。」

BLS 也在其網站上表示：「CPI 不一定反映個人的價格變動體驗，其反映數百萬人的個人價格體驗，很少能與特定消費者的體驗相符。」截至 9 月的一年內，美國 CPI 成長 2.4%，是自 2021 年初以來的最小增幅。

據了解，聯準會 (Fed)2022 年開始升息，儘管通膨有所緩解，但也導致抵押貸款、信用卡、汽車貸款和學生債務的利率飆升——許多美國人很大一部分的開支用於支付利息，但這些利息沒有被計入 CPI。

例如，美國每月約有 6,280 億美元的信用卡債務處於循環狀態或未償還狀態，這些債務通常的利率約為 22%。這意味著雖然購買的商品或服務已包含在 CPI 中，但需要支付的數百萬美元的信用卡利息卻未被計入 CPI。

此外，由於 BLS 將買房視為投資決策而非日常開支，因此每棟房屋每年累計數千美元的房產稅、抵押貸款利息等相關費用未被計算在 CPI 內。

房屋保險也是如此，CPI 只包含房屋內個人財產的保險，而沒有考慮住宅本身或房屋的實際結構，而房屋本身的保險部分反映房屋的價格，是影響房主年度保險費用更重要的因素。

另外其他未被包含在 CPI 中的支出有付小费、買彩券、買大麻、繳罰單。

餐廳對大型聚會收取強制小費，這種情況下小費會被計入帳單，但除了這種情況，其他任何小費都沒有被計入，而小費變得越來越普遍，且消費者幾乎被迫支付小費，許多商家使用的軟體在結帳時會突出顯示建議的小費金額，這些金額正在不斷上漲。

美國 Mega Millions 樂透的價格從 2017 年的 2 美元上漲到 2025 年的 5 美元，這一彩券在美國 45 個州和華盛頓特區有售，但消費者購買彩券以及體育博彩的支出不包含在 CPI 中。