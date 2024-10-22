〈美股早盤〉美債殖利率攀升 主要指數開低

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-10-22 21:43

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美股主要指數周二 (22 日) 開低，因美債殖利率攀升讓對利率敏感的個股承壓，與此同時投資人分析最新企業財報，以評估大型企業的健康狀況。美債 10 年期殖利率開盤報 4.17%。

截稿前，道瓊工業指數跌逾 130 點或近 0.3%，那斯達克綜合指數跌逾 70 點或近 0.4%，標普 500 指數跌近 0.5%，費城半導體指數跌近 0.8%。

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美股開盤前，主要指數期貨走低，標普 500 指數期貨下跌約 0.4%，為該指數約 30 個交易日內來首次連續下跌，美債 10 年期殖利率在本周初飆升逾 10 個基點後，站穩在 4.2% 水準。

美國公債價格周二延續前一交易日跌勢，因為投資人降低對聯準會 (Fed) 降息預期，此前 Fed 官員暗示傾向放慢降息步伐。另一方面，美國大選也影響公債價格，要是川普當選，他承諾的減稅和貿易關稅最終可能導致更高利率。

Pictet Asset Management 資深投資顧問 Christopher Dembik 說：「我們正處在一個押注「川普交易」的市場，美債殖利率的上升已經開始威脅到股市。」

另一方面，金價攀升逼近周一的歷史高點，避險需求主要來自留意中東衝突和即將到來的美國大選交易員。

根據 Sentimenttrader 編制的數據，儘管風險不斷增加，但美股目前的連勝勢頭仍是 1928 年以來最好的。花旗集團 (C-US) 策略師說，對標普 500 指數的曝險已經達到了過去下跌 10% 之後的水準。

DWS 歐洲投資長 Vera Fehling 表示，儘管美股價格昂貴，但在標普 500 指數自今年 1 月以來創下 47 個歷史高點的大環境下，投資人很難減持。相較之下，歐股顯得便宜，基準斯托克 600 指數周一下跌 0.6%，房地產和公用事業板塊領跌，這些板塊通常在借貸成本上升時受到影響。

截至台北時間周二（22 日）21 時許：

焦點個股：

艾司摩爾 (ASML-US) 早盤股價上漲 1.16%，至每股 722.35 美元

半導體晶片設備龍頭艾司摩爾 (ASML) 執行長福克 (Christophe Fouquet) 周二 表示，預料來自美國的壓力將會增加，要求進一步限制向其最大市場中國銷售半導體技術。另一方面，福克認為 2026 年會是公司成長之年，不過他稱要準確量化仍為時過早。

沃爾瑪 (WMT-US) 早盤股價上漲 0.14%，至每股 80.92 美元

通用汽車 (GM-US) 早盤股價上漲 5.17%，至每股 51.46 美元

通用汽車第三季獲利輕鬆超越華爾街預期，助這家底特律汽車製造商提高 2024 年的關鍵財測目標。該公司第三季調整後每股獲利 2.96 美元，高於預期的 2.43 美元、營收 487.6 億美元，高於預期的 445.9 億美元。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：