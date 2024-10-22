〈美股早盤〉美債殖利率攀升 主要指數開低
鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-10-22 21:43
美股主要指數周二 (22 日) 開低，因美債殖利率攀升讓對利率敏感的個股承壓，與此同時投資人分析最新企業財報，以評估大型企業的健康狀況。美債 10 年期殖利率開盤報 4.17%。
截稿前，道瓊工業指數跌逾 130 點或近 0.3%，那斯達克綜合指數跌逾 70 點或近 0.4%，標普 500 指數跌近 0.5%，費城半導體指數跌近 0.8%。
美股開盤前，主要指數期貨走低，標普 500 指數期貨下跌約 0.4%，為該指數約 30 個交易日內來首次連續下跌，美債 10 年期殖利率在本周初飆升逾 10 個基點後，站穩在 4.2% 水準。
美國公債價格周二延續前一交易日跌勢，因為投資人降低對聯準會 (Fed) 降息預期，此前 Fed 官員暗示傾向放慢降息步伐。另一方面，美國大選也影響公債價格，要是川普當選，他承諾的減稅和貿易關稅最終可能導致更高利率。
Pictet Asset Management 資深投資顧問 Christopher Dembik 說：「我們正處在一個押注「川普交易」的市場，美債殖利率的上升已經開始威脅到股市。」
另一方面，金價攀升逼近周一的歷史高點，避險需求主要來自留意中東衝突和即將到來的美國大選交易員。
根據 Sentimenttrader 編制的數據，儘管風險不斷增加，但美股目前的連勝勢頭仍是 1928 年以來最好的。花旗集團 (C-US) 策略師說，對標普 500 指數的曝險已經達到了過去下跌 10% 之後的水準。
DWS 歐洲投資長 Vera Fehling 表示，儘管美股價格昂貴，但在標普 500 指數自今年 1 月以來創下 47 個歷史高點的大環境下，投資人很難減持。相較之下，歐股顯得便宜，基準斯托克 600 指數周一下跌 0.6%，房地產和公用事業板塊領跌，這些板塊通常在借貸成本上升時受到影響。
截至台北時間周二（22 日）21 時許：
- 道瓊工業指數下跌 107.29 點或 0.25%，暫報 42,824.31 點
- 那斯達克綜合指數下跌 103.68 點或 0.56%，暫報 18,436.32 點
- 標普 500 指數下跌 28.37 點或 0.48%，暫報 5,825.61 點
- 費半下跌 47.14 點或 0.90%，暫報 5,168.07 點
- 台積電 ADR 下跌 1.94% 至每股 198.04 美元
- 10 年期美債殖利率跌至 4.174%
- 紐約輕原油上漲 0.69% 至每桶 71.05 美元
- 布蘭特原油上漲 0.69% 至每桶 74.80 美元
- 黃金上漲 0.54% 至每盎司 2,753.60 美元
- 美元指數跌至 103.83
焦點個股：
艾司摩爾 (ASML-US) 早盤股價上漲 1.16%，至每股 722.35 美元
半導體晶片設備龍頭艾司摩爾 (ASML) 執行長福克 (Christophe Fouquet) 周二 表示，預料來自美國的壓力將會增加，要求進一步限制向其最大市場中國銷售半導體技術。另一方面，福克認為 2026 年會是公司成長之年，不過他稱要準確量化仍為時過早。
沃爾瑪 (WMT-US) 早盤股價上漲 0.14%，至每股 80.92 美元
根據外媒周二報導，美國零售巨擘沃爾瑪 (WMT-US) 推出處方藥配送服務，能在短短 30 分鐘內把藥物配送到客戶手上，此舉意在搶占更大的線上消費市場，挑戰電商巨擘亞馬遜 (AMZN-US)。
通用汽車 (GM-US) 早盤股價上漲 5.17%，至每股 51.46 美元
通用汽車第三季獲利輕鬆超越華爾街預期，助這家底特律汽車製造商提高 2024 年的關鍵財測目標。該公司第三季調整後每股獲利 2.96 美元，高於預期的 2.43 美元、營收 487.6 億美元，高於預期的 445.9 億美元。
今日關鍵經濟數據：
無
華爾街分析：
瑞銀認為，美股明年可望再次實現兩位數的漲幅。該銀行的策略師在上周五的報告中看漲美股，預測標普 500 指數將在明年年底達到 6,600 點。策略師表示，這項預測意味著該基準指數較目前水準有約 13% 的上漲空間，而經濟「不著陸」將成為這一漲勢的推手。
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