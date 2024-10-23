日股添多頭猛將！東京地鐵IPO首日股價飆漲47%

鉅亨網編輯林羿君 2024-10-23 10:04

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日本東京地鐵 (Tokyo Metro)IPO 後首日交易股價狂飆 47%，較今年以來上市日本企業股價平均漲幅 34% 還要亮眼，為日本股市增添多頭力道。

這個全球最大地鐵系統之一的營運商，IPO 定價每股 1,200 日元，交易首日以 1,630 日元開盤，隨後繼續上漲至至 1,768 日元，籌集了 3,486 億日元。

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承銷商早先透露，外資對該公司股票的需求尤其強勁，認購超過可購買股份的 35 倍。

一吉證券數據顯示，今年上市的日本公司股價平均上漲 34%。

分析師表示，高股息率和穩定的獲利，使東京地鐵股票具有吸引力，而且該公司業務集中在城市地區，被認為受日本人口下降的影響較小。

Shinkin 資產管理資深基金經理 Naoki Fujiwara 指出，鐵路業務的公共性質使其很難快速提高票價並追求利潤。對投資人而言，「只要股價不跌破 1,200 日元並保持穩定，就足以穩穩地獲得股息和股東利益。」

東京地鐵每天的乘客量超過 650 萬人次，預計截至 2025 年 3 月的財政年度淨利潤將增長 13%，達到 523 億日元。預計每股將配息 40 日元，現金殖利率為 3.4%，高於日本一般上市交通公司少於 2% 的水準。

日本證券業密切關注東京地鐵的上市，不僅因為這是六年來的第一筆重大交易，還因為它的服務被許多人在日常生活中使用。