IMF警告全球經濟成長面臨下行風險 下修明年展望

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-10-22 22:50

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國際貨幣基金 (IMF) 下調對明年全球經濟成長預期，同時警告戰爭和貿易保護主義等風險正在加速，儘管該組織稱讚各國央行遏止通膨沒有讓各國經濟陷入衰退。

IMF 周二 (22 日) 公布的最新《世界經濟展望》(World Economic Outlook)中說，今年全球經濟成長速度為 3.2%，與 7 月預測一致，不過卻把明年全球經濟成長速度從先前預測的 3.3% 下調至 3.2%，另外還預估明年全球通膨率將從今年的 5.8% 降至 4.3%。

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IMF 首席經濟學家古林查斯 (Pierre-Olivier Gourinchas) 表示：「儘管通膨方面有好消息，但下行風險正在增加，現在主導著前景。」該組織警告，既然通膨正朝著正確的方向發展，全球決策者將面臨來自世界經濟成長速度的新挑戰。

該組織指出，就業市場狀況正常化、供應衝擊緩解之際，積極影響的貨幣政策是降低通膨的關鍵，所有這些都有助於避免全球經濟衰退。

央行與通膨抗戰尾聲仍須保持警惕

不過各國央行仍須保持警惕全面降低通膨，由於每些國家的薪資仍趕上生活成本上漲，服務業通膨也還保持在新冠疫情前的近一倍，導致巴西和墨西哥等幾個新興市場經濟體的通膨壓力攀升。

報告提到，雖然這一次通膨預期仍然穩定，但下一次可能會更加困難，食品和能源成本在家庭支出中占比例較大的低收入國家，對可能導致更高通膨的大宗商品價格飆升也更為敏感。較貧窮的國家已經承受著償還主權債務的更大壓力，這可能進一步限制公共計畫的資金。

市場波動是經濟成長下行風險之一

此外，金融波動加劇是全球經濟成長的另一個威脅。IMF 認為，8 月初發生的市場突然拋售是籠罩經濟前景的關鍵風險。儘管日元利差交易平倉和美國就業市場數據弱於預期在 8 月導致的股市短暫拋售迄今已經穩定，但擔憂情緒依然存在。

今年夏天金融市場再次出現波動，加劇適當貨幣政策立場的擔憂。在對抗通膨的最後階段，全球金融市場可能面臨更多挑戰。如果潛在通膨仍然頑固，市場動盪和蔓延將是一個關鍵風險——對於那些已經承受著主權債務高企和外匯市場波動壓力的低收入國家來說，這是一個關鍵風險。

其他下行風險包括地緣政治擔憂，尤其是中東衝突和大宗商品價格可能飆升。IMF 表示，中國房地產市場可能進一步萎縮、利率在過長時間內維持在過高水準，以及全球貿易保護主義抬頭，都是對繁榮的其他威脅。

從長期來看，前景更加黯淡。IMF 預測，到 2020 年代末，全球經濟年增率將達到 3.1%，為數十年來的最低水準。

美國經濟成長上修 中國則被下調

主要經濟體方面，IMF 預估美國今、明年經濟成長速度為 2.8% 與 2.2%，較先前預測有所上調，主因是消費更加強勁。

該組織下調明年歐元區經濟增速至 1.2%；英國今、明兩年的經濟增速分別為 1.1% 和 1.5%，其中今年的成長速度比 7 月小幅上調 0.4 個百分點。