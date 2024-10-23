Anthropic推出AI代理 會使用電腦完成複雜任務

鉅亨網編譯段智恆 2024-10-23 02:30

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亞馬遜投資的人工智慧 (AI) 新創公司 Anthropic 周二 (22 日) 宣布實現一個重要的里程碑：AI 代理 (AI Agent) 可以像人類一樣，用電腦完成複雜任務。

Anthropic 的 Claude 是與 OpenAI 的 ChatGPT、Google 的 Gemini 類似的聊天機器人之一。該公司周二發布對 Claude 3.5 Sonnet 的更新，這款最新 AI 模型中的「電腦使用能力」功能，能解讀電腦螢幕上的資訊、選擇按鈕、輸入文本、導航網站並通過任何軟體和實時網路瀏覽執行任務。

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Anthropic 的科學長 Jared Kaplan 在接受 CNBC 採訪時表示：「它能夠以基本上與我們相同的方式使用計算機，可以執行幾十甚至數百步的任務。」

Anthropic 表示，亞馬遜已率先試用該工具，早期客戶和測試者包括 Asana、Canva 和 Notion。根據 Kaplan 的說法，該公司自今年初以來一直在開發這項工具。Anthropic 周二替開發商推出該功能的公測版，團隊希望在未來幾個月或明年初向消費者和企業客戶開放使用。

Anthropic 表示，未來的消費者應用程式包括預訂航班、安排預約、填寫表格、進行線上研究和提交報銷報告。Kaplan 說：「我們希望 Claude 能夠真正幫助人們處理各種工作，而不僅僅是通過聊天機器人提出問題並獲得上下文答案後就結束了。」

此外，Anthropic 也推出下一代模型 Claude 3.5 Haiku。該公司表示，Haiku 現在在變成任務上超越許多最先進的模型，包括最初的 Claude 3.5 Sonnet 和 GPT-4o，並且成本保持不變。

自從 OpenAI 的 ChatGPT 風靡全球以來，生成式 AI 產業迅速從文字回答轉向產生 AI 照片、影片和語音，現在新創公司和大科技公司都全力投入 AI 代理的開發。

分析認為，AI 代理不僅提供答案，而更是為了生產力而設計，應該能夠代表使用者完成多步驟、複雜的任務。雖然這個術語在整個技術領域中沒有明確的定義，但 AI 代理被視為比聊天機器人更進一步，通常設計用於特定的業務功能，並且可以在大型 AI 模型上進行客製化。

自從 Anthropic 在 2023 年 3 月發表 Claude 的首個版本以來，該公司迅速成為最熱門的 AI 新創公司之一，雖然宣傳熱度比如 ChatGPT，其產品在企業和消費市場上直接與 ChatGPT 競爭。