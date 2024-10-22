交易員重新評估Fed降息路徑 全球債券暴跌

鉅亨網編譯段智恆 2024-10-22 20:20

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美國公債價格周二 (22 日) 美股開盤前延續前一交易日下跌頹勢，投資人考慮到美國聯準會 (Fed) 降息速度放緩前景，這一趨勢可能會顛覆全球各地債券部位。

截稿前，美國 10 年期公債殖利率上漲 0.016% 至 4.198%、20 年期美債殖利率升至 4.555%，對利率最敏感的 2 年期公債殖利率升至 4.052%。與此同時，德國公債殖利率一度攀升 4 基點觸及 9 月初以來新高，而債券的頹勢也蔓延到亞洲，澳洲基準債券殖利率飆升 16 個基點。(公債價格與債券殖利率走勢相反)

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市場分析指出，債券拋售的核心是對美國貨幣政策前景的重新評估。鑑於美國經濟依然強勁，交易員正在減少對激進寬鬆政策的押注，而 Fed 官員本周對未來降息的步伐發出了謹慎的語氣。另外，國際油價上漲以及即將到來的美國總統大選後財政赤字可能擴大的前景，只會加劇市場的擔憂。

Neuberger Berman 駐倫敦高級投資組合經理 Robert Dishner 表示：「現在距離美國大選還有不到兩周的時間，對財政前景及其對通膨潛在上行壓力的擔憂變得更加嚴重。 」

Yardeni Research 的創始人 Ed Yardeni 在受訪時說：「我們可能會在明年初看到美國 10 年期公債殖利率達到 4.5%。」

根據利率期貨市場，自上周末以來，交易員已將 Fed 到 2025 年 9 月的降息幅度削減 10 個基點以上，這意味著 Fed 的目標利率在 3.50% 至 3.75% 之間。

Apollo Management 等機構認為，Fed 可能在下次會議上保持利率不變，而 T. Rowe Price 則認為，美國 10 年期公債殖利率明年將攀升至 5%，原因是降息幅度可能更小，而且經濟成長有所改善。

其他市場的前景也正在重新定價。交換合約顯示，澳洲央行在明年 8 月底前將僅下調基準利率約 50 個基點，為 9 月政策會議後市場預期的一半。同樣，交易員將日銀 (BOJ / 日本央行) 下次升息的預測提前至 6 月，而上個月的預測是晚於 7 月。

東京三菱 UFJ 摩根士丹利證券公司高級固定收益策略師 Keisuke Tsuruta 在一份研究報告中寫道，在這種環境下，對長期持有「利率風險相對較高的日本 10 年期債券的需求可能會受到限制」。

新興市場債也出現下跌，印尼 5 年期債券殖利率攀升 7 個基點。不過並非所有人都預期拋售動能會增強，Fed 和紐西蘭央行 (Reserve Bank of New Zealand) 等央行正處於降息周期中，這應該會引發對債券的潛在買盤。

瑞穗證券 (Mizuho Securities) 固定收益銷售副總裁 Lucinda Haremza 表示：「我們可能會從現在開始看到小幅回調。」她說，由於中東緊張局勢加劇或哈里斯贏得選舉，有可能出現更強勁的反彈。

不過，就目前而言，美國債務供應、大選避險，以及市場對共和黨在民調中「大勝」的風險先入為主，這些因素加在一起，可能會導致美國公債出現比平時更大的波動。

根據 ICE - BofA 移動指數 (ICE - BofA Move Index)，美國公債波動率已攀升至今年最高水準。該指數追蹤基於選擇權的美國公債殖利率的預期波動。

貝萊德投資機構 (BlackRock Investment Institute) 是減持短期美國公債的機構之一。

該行包括 Wei Li 在內的該公司策略師在一份報告中寫道：「我們認為 Fed 不會像市場預期的那樣大幅降息。」