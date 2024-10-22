沃爾瑪推出處方藥配送服務 挑戰電商巨擘亞馬遜

鉅亨網編譯段智恆 2024-10-22 20:10

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沃爾瑪表示，這項服務包括新的處方和藥物補充，消費者可以像收到雜貨和其他產品一樣收到這些東西。明年 1 月底，處方遞送將在 49 個州提供，涵蓋超過 86% 的美國家庭。

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沃爾瑪電商長 (chief e-commerce officer)Tom Ward 表示：「對生病的消費者來說，你想要的不僅僅是處方，還包括茶或雞湯麵等食物，現在開始可以透過線上一次滿足需求。」

當被問及競爭時，Ward 稱沃爾瑪「意識到了更廣闊的前景」，可以利用其快速的送貨時間、龐大的商店網絡和廣泛的產品來幫助解決客戶的關鍵需求。

據了解，Walmart + 的客戶可免費使用這項服務，這是該零售商的付費會員計畫，而對其他客戶每筆訂單收費 9.95 美元。沃爾瑪的藥劑師和技術人員會親自處裡訂單，把藥品放在防篡改的包裝中，然後交給送貨司機讓他們送到客戶家中。

經營著美國最大藥局之一的沃爾瑪，在以成本高昂為由關閉其醫療診所約 6 個月後，推出了這項新服務。該公司當時表示，它將進一步擴大其近 4,600 家藥局和 3,000 多家門市視力中心。

沃爾瑪負責藥局業務的高級副總裁 Kevin Host 受訪時表示，在最近的一項調查中，超過一半的顧客表示他們想要這項服務，因此沃爾瑪開始研究藥房送貨服務。此前，該公司透過郵購提供處方藥配送服務。

Host 表示，公司認為大多數現有客戶將轉向這項服務，因此將僱用更多員工以應對預期的更高需求。新顧客可以從他們現有的藥局將處方轉移到沃爾瑪。不過需要冷藏的藥物或阿片類藥物等受管制物質將無法使用處方遞送。

分析指出，沃爾瑪正進一步加大與亞馬遜以及 CVS Health(CVS-US) 和 Walgreens Boots Alliance(WBA-US) 等連鎖藥局在醫療領域的競爭力。