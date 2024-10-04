〈智慧能源週〉台塑新智能全方位布局新能源 UPS系統已獲美系資料中心青睞

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-10-04 16:38

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台塑新智能今 (4) 日在能源智慧周彰濱工業區的 2.1GWh 磷酸鋰鐵電芯及模組廠正式竣工，將於 11 月量產，並介紹電池模組、微藻航空燃料以及能源管理系統（EMS）等新產品，總經理劉慧啓提到 UPS 系統 (不斷電系統) 已受美系 AI 資料中心青睞。

台塑新智能總經理劉慧啓指出，在新能源領域已獲得多項成績，台塑新智能已開發出 247 度電的電動大巴用電池模組，並與台灣兩家廠商洽談合作，目前有三輛電動巴士裝載該模組，準備進行上路和安規相關測試，預計到 2030 年前，台灣將有 1.4 萬輛電動大巴需要更換。

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在 UPS 系統方面，台塑新智能特別為美國 AI 數據中心開發了高能量密度、高放電功率的 48V50A 電池模組，能量密度和放電能力均為傳統 UPS 用電池的兩倍，目前客戶樣貌是半導體廠、美國 AI 數據中心，已經有在接觸。

台塑新智能也積極布局下一代電池技術，並攜手明志科大投入全固態電池研發，目前已獲得 19 項專利，另有 10 項專利申請中，全固態電池試製生產線第一工段將於 10 月完工，預計 2027 年實現量產。

此外，台塑新智能還涉足微藻技術領域，計劃利用微藻製造航空生質燃料，劉慧啓透露，公司正在投資設立試驗工廠，預計最快今年底、最慢明年初將有成果，隨著各國對航空業使用生質燃料的要求提高到至少 10%，未來全球市場規模可能超過每年 500 萬噸。