〈台塑四寶業績發表〉Q3合計虧損逾80億元 台塑虧30.9億元最多 僅南亞小賺

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-10-11 16:47

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台塑集團今 (11) 日公布第三季財報，四寶合計營收 3770 億元，季減 2%，累計前三季營收 1.12 兆元，年減 0.6%；第三季稅後虧損 80.4 億元，較上季由盈轉虧；台塑四寶獲利全面衰退，台塑虧損最為嚴重，達 30.9 億元，僅南亞獲利 6200 萬元。

台塑 (1301-TW) 第三季營收 504.9 億元，季減 1.2%、年減 0.4%；累計前三季營收 1497.1 億元，年減 1.1%；第三季營業虧損 14.8 億元，較上季、去年同期由盈轉虧，稅後虧損 30.9 億元，較上季、去年同期由盈轉虧，每股虧損 0.49 元。

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台塑表示，液碱銷量增加 7.2 萬噸，主因客戶船期調整及麥寮碱廠 8 月歲修後復工。 然而，中國大陸 PVC 廠商低價搶攻印度市場，加上液碱新產能投產，導致 PVC 及液碱價格下跌 6-16%。

南亞 (1303-TW) 第三季營收 664.2 億元，較上季持平、年減 1.2%；累計前三季營收 1914.6 億元，年減 2.7%；第三季營業利益 9.9 億元，季增 55.8%、年減 77.1%，稅後純益 6200 萬元，季減 96.6%、年減 98.7%，每股純益 0.01 元。

南亞指出，德州 EG 廠因原料短缺影響出貨；聚酯產品受美國勞工節假期影響需求；化工產品方面，可塑劑因油價波動致市場觀望，但 BPA 因下游復工而增長；電子材料中，環氧樹脂訂單增加，但銅箔基板及電路板受中國需求疲軟影響。

台化 (1326-TW) 第三季營收 868.9 億元，季減 9.9%、年增 0.05%；累計前三季營收 2673.1 億元，年增 9.1%；第三季營業虧損 20.9 億元，較上季、去年同期由盈轉虧，稅後虧損 19.2 億元，較上季、去年同期由轉虧，每股虧損 0.33 元。

台化表示，PX 和 SM 需求疲軟，外售減少 15.8 億元；苯酚因下游降產減少提貨 1.4 億元；ARO-2 完成歲修後，OX 及萃餘油外售增加 3.4 億元；台化寧波方面，PTA 及 PIA 銷售增加，但萃餘油外售減少。油價走低導致產品行情普遍疲軟。

台塑化 (6505-TW) 第三季營收 1,731.9 億元，季增 1.5%、年減 10.1%；累計前三季營收 5150 億元，年減 4%；第三季營業虧損 47.6 億元，較上季、去年同期轉虧，稅後虧損 30.8 億元，較上季、去年同期轉虧，每股虧損 0.32 元。