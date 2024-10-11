〈台塑四寶業績發表〉「金九銀十」旺季預期落空 Q4油價變數多 市況不明朗

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-10-11 17:45

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台塑四寶今 (11) 日發布 2024 年第四季營運展望，各公司對不同產業的復甦程度看法不一，台塑、南亞對市場看法持平偏多，台化、台塑化則提到，由於油價波動高、市場氣氛低迷，導致「金九銀十」旺季預期落空，前景不明朗。

台塑 (1301-TW) 指出，第四季為 PE、EVA 及 PP 等產品的傳統需求旺季，加上美歐及中國接連降息，可能提振消費信心，台塑第四季歲修廠數較第三季減少，預期開工率將從 79% 提升至 83%，對第四季展望較為樂觀，預估營業額將較第三季成長。

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南亞 (1303-TW)，年底客戶庫存盤點可能影響電子材料訂單，但化工產品海外市場銷售提升、塑膠加工產品逢旺季、加上聚酯絲新季度訂單陸續到來，整體可望維持穩定，並指出 10 月營收可能較 9 月略增，主因美國德州乙二醇廠恢復生產，預期第四季合併營收將與第三季持平。

台化 (1326-TW) 認為，由於油價下跌、需求萎靡，導致「金九銀十」預期落空，儘管美國降息及中國推出刺激性財政金融政策可能帶來正面影響，但全球主要經濟體 9 月製造業 PMI 仍在 50 榮枯線下，市場低迷氣氛依舊，第四季市場走向仍有諸多不確定性，對第四季市況持謹慎態度。