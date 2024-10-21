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台塑集團四公司獲淨零產業競爭力獎 碳排量較峰值降23.6%

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-10-21 13:39

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台塑集團四公司獲淨零產業競爭力獎 碳排量較峰值降23.6%。(圖：台塑集團提供)

二十一世紀基金會日前公布「第三屆淨零產業競爭力獎」評選結果，台塑集團四家公司表現優異，南亞 (1303-TW)、台化 (1326-TW)、福懋 (1434-TW) 榮獲最高榮譽的卓越獎，台塑 (1301-TW) 則獲得特優獎。

此次評選涵蓋國內塑膠、紡織、鋼鐵、生技製藥等產業的 201 家上市櫃公司，共有 62 家公司獲獎。評選標準基於公司財報、年報、永續報告書等公開資料。


台塑企業自 2006 年成立全企業「節能減排推動小組」，推動跨公司、跨廠整合。2016 年更將「循環經濟」理念納入，從原物料、水資源、能源及廢棄物四個面向整合推動，台塑企業 2023 年碳排量降至 4,694 萬噸，較 2007 年碳排峰值 6,148 萬噸減少 23.6%，減碳成效顯著。

台塑集團於 2021 年對外宣示，短期（2025 年）及中期（2030 年）目標較基準年（2007 年）分別減碳 20% 和 35%，長期目標則是 2050 年達到碳中和。

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台塑南亞台化福懋ESG碳排放

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