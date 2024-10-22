北韓派兵援俄 俄羅斯首度出聲：未違背南韓安全利益

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-10-22 07:31

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南韓政府周一（21 日）就北韓派兵援俄一事召見俄羅斯駐韓大使季諾維也夫，俄羅斯駐韓大使館隨後在社交媒體發文稱，季諾維也夫強調，俄羅斯與北韓合作，是在國際法框架下進行，未違背南韓安全利益。

這是南韓國家情報院上周五發布北韓派兵援俄消息後，俄方首度表態。

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據《韓聯社》周五報導，南韓國家情報院上周五表示，北韓決定派遣特種部隊等四個旅的兵力，協助俄羅斯作戰，總計約 1.2 萬人，第一批 1,500 人已經抵俄。

據南韓外交部消息，外交部第一次官（副部長）金烘均周一召見季諾維也夫，就北韓派兵援俄一事表明南韓嚴正立場，並敦促俄方立即安排北韓撤離，停止與北韓展開相關合作。

金烘均指出，俄羅斯與北韓加強軍事合作，範圍從軍火交易擴大至派兵軍援，這給南韓乃至國際社會的安全帶來重大威脅，有違聯合國安理會多項決議和《聯合國憲章》。