Honeywell搭AI順風車 攜手Google提供高效率自動操作
鉅亨網編譯段智恆 2024-10-21 23:35
漢威 (Honeywell)(HON-US) 與 Google(GOOGL-US)周一 (21 日) 表示雙方已簽屬合作協議，將人工智慧 (AI) 技術與漢威的工業數據相互結合，以期替漢威客戶提供簡化的自動操作。
據了解，此次合作將把 Alphabet 旗下的 Google 最先進的 AI 技術 Gemini 和漢威透過 Forge 平台收集的工業數據結合起來實現任務自動化並縮短專案時間，目前該產業仍在努力解決勞動力短缺問題。
AI 驅動的工具將幫助工程師、倉庫工人和技術人員自動化任務以及其他用途，第一批人工智慧解決方案將於 2025 年到達漢威的客戶手中。
漢威董事長兼首席執行官 Vimal Kapur 在一份聲明中表示：「通往自動駕駛的道路需要資產更努力的運作、人們更聰明地工作、流程更有效的推進。」
漢威表示，借助基於 GoogleVertex AI 平台的新型 AI 代理，自動化任務將縮短專案設計周期，而且用戶還將能夠處理各種數據類型，如圖片、視訊、文字和感測器讀數。
漢威努力搭上 AI 順風車，其目標是透過與客戶的合作，降低維護成本、提高營運生產力，並「提高員工的技能」。
- 開啟你的全球投資視角，投資決策不受限！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 〈美股早盤〉主要指數小幅走低 美企財報公布前市場情緒謹慎
- 〈財報前瞻〉特斯拉Q3獲利改善希望不大 投資人聚焦Robotaxi、FSD、平價車上市時間
- 美國大選倒數 摩根大通數據顯示美元需求飆升
- 中信股份出售麥當勞中國持股 套現逾4億美元
下一篇