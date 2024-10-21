Honeywell搭AI順風車 攜手Google提供高效率自動操作

鉅亨網編譯段智恆 2024-10-21 23:35

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據了解，此次合作將把 Alphabet 旗下的 Google 最先進的 AI 技術 Gemini 和漢威透過 Forge 平台收集的工業數據結合起來實現任務自動化並縮短專案時間，目前該產業仍在努力解決勞動力短缺問題。

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AI 驅動的工具將幫助工程師、倉庫工人和技術人員自動化任務以及其他用途，第一批人工智慧解決方案將於 2025 年到達漢威的客戶手中。

漢威董事長兼首席執行官 Vimal Kapur 在一份聲明中表示：「通往自動駕駛的道路需要資產更努力的運作、人們更聰明地工作、流程更有效的推進。」

漢威表示，借助基於 GoogleVertex AI 平台的新型 AI 代理，自動化任務將縮短專案設計周期，而且用戶還將能夠處理各種數據類型，如圖片、視訊、文字和感測器讀數。