中信股份出售麥當勞中國持股 套現逾4億美元

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-10-21 19:55

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根據多家外媒周一 (21 日) 報導，中信股份 (00267-HK)(CITIC Ltd.) 同意以 4.303 億美元的價格出售所持麥當勞 (MCD-US)19.23% 股份，從而完全退出麥當勞業務。麥當勞在中國和香港經營快餐連鎖店。

中信股份在一份聲明中表示，其全資附屬公司向信宸資本旗下基金 Trustar Fast Food Holdings Limited 出售 Fast Food Holdings Limited(FFHL) 的 19.23% 股權，買方亦將承擔價值約為 0.74 億美元的未償還股東貸款。出售之總代價為以 4.303 億美元。

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目前，中信股份間接持有 FFHL 19.23% 之股權，而 FFHL 直接持有 Grand Foods Holdings Limited(GFHL)，即持有麥當勞中國和香港業務之公司 52% 之股權。於出售完成後，中信股份將不再持有 FFHL 之股權。

中信股份還提到，本次出售乃基於業務發展策略，為集團提供良好投資回報，符合集團利益，並預計不會對營運及財務狀況產生任何重大不利影響。

麥當勞中國表示，很高興看到基於對中國經濟與消費市場成長前景，以及麥當勞中國發展潛力的堅定看好，中信資本旗下私募股權投資業務信宸資本加碼麥當勞中國。

此交易將進一步簡化股權結構，並重申其達到 10,000 家餐廳的發展願景不變，在股東的支持下，將繼續推動麥當勞中國未來的發展。