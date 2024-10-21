嚴重拖累經濟！陸前三季房市銷售面積跌破8億平方公尺、銷售額連7兆人民幣都沒

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-10-21 17:10

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中國上周五 (18 日) 公佈一系列最新經濟數據，今年第三季成長率創 6 季來最低增速紀錄，且今年前 3 季僅成長 4.8%，達成全年成長約 5% 目標仍有距離，主要受到國內消費與房市低迷影響，而這些數據也解釋中國為何自 9 月底開始不斷出大招救市。

根據過去歷史經驗，無論中央還是地方，中國在第四季都是經濟發力的集中季度，因此全年完成 5% 的增速目標極可能達成。

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由於房市目前是中國經濟發展中唯一負擔，因此過去半個月中國政府針對房市提出的刺激措施最多。

根據中國統計局上周五公布的數據，今年上半年中國固定資產投資（不含農戶）年增 3.9% 至 24 兆 5391 億人民幣，扣除房地產開發投資，全國固定資產投資增長 8.5%。分領域來看，基礎設施投資增長 5.4%，製造業投資增長 9.5%，房地產開發投資則下降 10.1%。

今年前三季，中國固定資產投資（不含農戶）年增 3.4% 至 37 兆 8978 億人民幣，扣除房地產開發投資則成長 7.7%。分領域看，基礎設施投資年增 4.1%，製造業投資年增 9.2%，房地產開發投資則下降 10.1%。

上述數據顯示，房地產投資嚴重拖累中國全國固定投資增速，進而拖累經濟成長。若房地產開發投資能實現正成長，固定投資增速便能在兩位數以上，GDP 增速會提高好幾個百分點。

事實上，房地產投資自 2022 年 4 月便一路衰退，期間雖有跌幅縮小的時期，但也僅止於此，沒有改變投資下行的局面，今年 5 月以後衰退幅度更再次見到兩位數，這意味著，房市場拿地、開工積極性持續下降近兩年時間。

全國賣地收入，自 2021 年見到高點後已經連兩年走跌，去年僅 5 兆 7996 億人民幣，較高點下跌 33.38%，今年前 8 月國有土地使用權出讓收入 2 兆 218 億人民幣，年減率 25.4%。

此外，今年前 9 月商品房銷售面積 7 億 0284 萬平方公尺，年減 17.1%，其中住宅銷售面積下滑 19.2%，新建商品房銷售額 6 兆 8880 億元，衰退 22.7%，其中住宅銷售額下降 24%。

去年商品房銷量和銷售額已經大跌，直接從「雙 13」跌至「雙 11」，今年則在去年本就慘澹的銷量上進一步下挫。

去年上半年商品房銷售面積為 5.95 億平方公尺，今年上半年較去年上半年跌掉五分之一，去年上半年商品房銷售額為 6.3 兆人民幣，今年上半年銷去年上半年跌掉四分之一。商品房銷售面積與商品房銷售額雙雙跌破「5」，也就是上半年商品房銷售面積跌破了 5 億平方公尺，銷售額跌破 5 兆元。

今年前三季，中國商品房銷售面積更是跌破「8」，銷售額破「7」，也就是商品房銷售面積跌破 8 億平方公尺，銷售額跌破 7 兆人民幣。以此估算，今年全年全國商品房銷售將跌至「雙 9」。

商品房的銷量與中國央行前幾天公佈的房貸數據也能對得上。今年前三季，住戶貸款增加 1.94 兆人民幣，其中短期貸款增加 4024 億元，中長期增加 1.54 兆元。

在 2016 年房市最火熱時，房貸從 2015 年的 3.05 兆直拉至 5.68 兆人民幣，之後三年都在 5 兆左右，2020 年再創新高至 5.95 兆，2021 年再創新高至 6.08 兆人民幣，2022 年急轉直下至僅 2.75 兆元，去年繼續下降至 2.55 兆元。

今年前 9 月則為 1.54 兆人民幣，平均一季 5133 億人民幣，低於去年季增幅度 6375 億元。

房價方面，若看最能反映市場價格真實變化的中古屋，上月全國 70 個中大型城市，無論是跟 1 年前還是跟 8 月比較，無一城不降。