恒大許家印尋買家 6折甩賣香港豪宅！

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-10-23 15:00

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據《證券時報》周三（23 日）報導，知情人士透露，布力徑 10 號 C 座和 E 座合計售價為 9 億港元。房地產仲介的銷售手冊顯示，C 座豪宅面積為 5,433 平方英尺，售價為 4.7 億港元，E 座豪宅面積為 4,933 平方英尺，售價為 4.3 億港元。

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港媒去年 11 月報導稱，這些房產此前的估值超過 15 億港元，相當於打了 6 折。

許家印於 2010 年購入上述香港豪宅，除了 C 座、E 座，他還有 B 座，三座豪宅合計 25 億港元。

布力徑 10 號由香港建商新世界開發，位於香港聶高信山以南山腰，四周山林密布，可遠眺淺水灣，是香港最高檔的社區之一。

之後，許家印為了減輕資金壓力，已經先後抵押這三座豪宅。

今年早些時候，B 座以 4.7 億港元被售出。經過一年多掛售，該物業最終吸引了積極洽談的買家，成交價較一年多前的市場估價低了一半左右。

另據《香港信報》9 月 17 日報導，今年初中國恒大被頒令清算，香港高等法院判定許家印要向中信集團旗下和信恒聚償還人民幣 53 億元債務，否則要依據對押記令，出售名下物業抵債。