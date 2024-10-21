〈房產〉高CP值區域 桃園市這區中古屋可達預售屋的六折價

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-10-21 14:59

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2025 年預售屋價格上揚，與中古屋價差比持續擴大。房仲業者彙整桃園市不動產交易 e 指通數據發現，桃園市預售屋均價 35.3 萬元，五年內新成屋均價 31.9 萬元，兩者價差達一成；而五年以上中古屋均價 23.9 萬元，比預售屋便宜 32%。其中，桃園區預售屋均價 47.6 萬元，中古屋均價 28.6 萬元，每坪單價差了 19 萬元，價差幅度高達 40%，價差比為桃園各區排名第一，中古屋等於是預售屋六折價。

此外，中壢區預售和中古屋價差比 39% 排名第二，龍潭區則以 38% 價差比排名第三，凸顯中古屋的高性價比。

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台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，預售屋採多期付款，自備款壓力低，不過單價往往是「未來價」，房價幾乎是同區域中的天花板，相較之下，中古屋對自用族來說相對實惠，且具備四大優勢。第一，總價壓力小，價格約預售屋的 6-7 成，購屋總預算低。第二，即買即入住，無需等待漫長交屋期。第三，生活機能好，中古屋大多位於發展成熟的區域，周邊商圈、學校、醫院俱全，機能完整，交通便利。第四，屋況更透明，購屋前可進行全面檢查，避免潛在問題。

桃園市預售屋與中古屋價差比最大的區域為桃園區，達 40%。台灣房屋中路特區直營店店長陳譁仁表示，主要是建商對預售屋的訂價策略，會考量未來 3 至 5 年後交屋時的預期漲幅，以近年交易頗熱絡的中路特區為例，因重劃區內生活機能完善，被譽為桃園副都心，有預售屋單價已達六字頭。

不過，重劃區外圍，20 年以上中古屋，成交單價還有機會落在 30 萬元上下，而中平路、龍安路、大有商圈、後站商圈，甚至仍有機會找到 2 字頭物件。其中中平路附近因桃園鐵路地下化規劃興建中路火車站，周邊農地也將列入區段徵收，轉型為新興重劃區，增值潛力可期。