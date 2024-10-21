〈房產〉2025年桃園以A7、青埔重劃區交屋量大 受限貸衝擊重

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-10-21 13:13

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台灣房市受到銀行貸款緊縮、第七波信用管制的影響，儘管央行祭出信用管制放寬措施，但由於銀行對於房屋鑑價仍持保守態度，實際貸款成數難以達到成交價格的 8 成，直接衝擊預售屋交屋所需備足資金。房仲業者推估 2025 年桃園八大重劃區預售可能交屋量，發現 A7 重劃區、青埔高鐵重劃區 2025 年應有大量交屋潮。

大樓住宅從預售銷售到交屋通常需要 3 年至 3 年半的時間，因此永慶房產集團根據實價登錄預售屋在 2021 下半年至 2022 上半年期間成交件數，推估 2025 年桃園八大重劃區預售可能交屋量，發現 A7 重劃區、青埔高鐵重劃區 2025 年應有大量交屋潮，銀行房貸緊縮現象可能對區域房市產生明顯衝擊；其中經國重劃區在 2021 下半年至 2022 上半年期間，預售屋平均總價高達 2805 萬元，若銀行貸款持續緊縮，對於購屋者財務壓力可能較大。

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永慶房屋研展中心副理陳金萍說明，過去幾年桃園市因腹地廣大、產業發展、房價基期低等因素，帶動預售屋房市交易熱絡。其中 A7 重劃區和青埔高鐵重劃區因面積廣袤、加上高鐵、機捷等公共運輸齊備，再加上房價相比雙北地區來得親民，吸引大量首購族、雙北通勤族進場置產，使得 A7 重劃區和青埔高鐵重劃區在 2021 下半年至 2022 上半年期間之間預售市場交易熱絡。

然而近來銀行房貸逼近滿水位，許多銀行紛紛緊縮房貸，將衝擊即將交屋的預售屋購屋族。永慶推估 2025 年桃園八大重劃區預售交屋量，A7 重劃區、青埔高鐵重劃區分別將可能有 3578 戶、3336 戶進行交屋，其交屋壓力顯著大於其他重劃區。倘若 2025 年銀行房貸緊縮現象依舊持續，A7 重劃區和青埔高鐵重劃區兩地的房市有可能受到明顯衝擊。

銀行緊縮房貸的現象，導致許多購屋族在申請房貸時，房貸成數通常會減少 1-2 成。觀察桃園市中八大重劃區的預售屋平均總價，經國重劃區平均總價是桃園八大重劃區之中最高者，銀行貸款緊縮對於消費者的衝擊相對大，有可能對於區域房市產生進一步影響。