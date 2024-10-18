〈房產〉護國神山股價1100元創新高 台積電概念房價台南及新竹漲幅大
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-10-18 11:54
晶圓代工廠台積電 (2330-TW) 今 (18) 日股價一度站上 1100 元大關，歷經 5 年股價飆漲逾 3.4 倍。被稱為「護國神山」的台積電，不僅為經濟標竿，每逢設廠更挹注房市表現，房仲業者盤點台積電設廠行政區，十大區域近年來房價都漲逾 2 成，並以新竹寶山、台南新市區漲勢最高。
大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，台積電設廠為區域帶來相關產業鏈，吸引高階就業人口移入，增進房市未來性，致使房價頗具支撐力道。
台積電設廠行政區房價表現最為亮眼為台南市新市區，根據實價登錄，該區域今年 1-9 月平均成交單價約 29.8 萬元，對比 2020 年同期房價約每坪 12.2 萬元，多年房價漲幅達 144.3%，房價飆漲幅度位居十大行政區之首，住商不動產新市南科加盟店店東黃睿禹分析，新市近年來受惠於台南科技園區議題，區域近年來陸續吸引高階人才移入，由於區域有著高收入「科技新貴」剛性買房需求支撐，致使房價發展一路向上。
另觀察同樣有台積電設廠議題的新竹縣寶山鄉，今年 1-9 月平均成交單價達 30.1 萬元，對比 2020 年同期漲幅達 135.2%，賴志昶補充，大新竹地區近年來受惠於剛性買盤支撐，加上自疫情以來全球各式議題帶動國內半導體產業發展，有著豐潤薪資水準的「竹科客」手握熱錢積極入市，惟新竹市區開發日漸飽和，建商推案往大新竹蛋白區外擴，在新案持續疊價之下，讓寶山鄉房價日益驚人。
賴志昶提醒，若拉長往年房市發展時程，「台積電概念房」雖說是房價保證，但若是全球產業結構發生改變，或是進駐廠房消息成為幻影，難免造成房價出現修正，消費者若僅為投資與置產需求而進場，因近期房市受央行信用管制措施而趨冷，則需格外注意市場波動。
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