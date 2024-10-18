〈房產〉台中也掀起小宅風 1房住宅交易占比躍增至14.2%

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-10-18 11:26

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在高房價和政策的影響下，七都小宅化趨勢日益明顯。房仲業者根據實價登錄統計，盤點 2020 年至 2024 年七都近五年各房型交易占比變化及平均總價，發現 1 房格局的產品在各都交易占比都有增長的趨勢。其中台中增加最多，交易占比近五年增加超過 10 個百分點，居七都之冠。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，房價水準居高不下，而購置 1 房產品的負擔相對較輕，加上新青安政策的推動，進一步激發了市場的交易熱潮。此外，家庭結構的變化，也帶動小宅市場接受度變高，這些因素使得 1 房產品在市場上相當受歡迎，造成七都中 1 房產品的交易量普遍上升。

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其中，近五年間台中市 1 房住宅的交易占比顯著上升，主要受到重大建設和產業進駐的驅動，這些因素不僅帶來了居住需求，也快速推升房價。隨著購房負擔的加重，越來越多買家將 1 房產品列入購屋選項，使得該房型產品的交易量占比迅速攀升。

雖然小宅交易在近幾年來明顯增加，但七都目前仍多以 3 房為主流，其中僅有台南市以 4 房交易占比為最多，占比高達 38.6%，將近 4 成。陳金萍分析，台南 4 房交易中，透天厝占據超過八成的比例；主要因台南的平原幅員較廣，以及家庭結構人數普遍較多，許多家庭更偏好有天有地的透天厝，以滿足生活需求和居住習慣，也使得四房產品的占比在台南市仍相當高。

依照七都各房型的平均總價顯示，預算在 1000 萬元以內，桃園、高雄仍有機會買到 2 房，而 3 房則僅剩台南市。陳金萍表示，各都會區經濟及建設發展程度存在差異，購屋需求亦隨之不同，導致房價有所差異。相對於其他四都，桃園、高雄和台南的房價相對親民，使得購屋負擔相對較輕，也較有機會以千萬左右買到 2-3 房產品。