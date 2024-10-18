〈美股早盤〉科技股提振 那指、標普500指數開盤走高

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-10-18 21:41

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截稿前，道瓊工業指數跌近 130 點或近 0.3%，那斯達克綜合指數漲近 100 點或近 0.5%，標普 500 指數漲近 0.2%，費城半導體指數漲近 0.3%。

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由於美國近期經濟數據引發聯準會 (Fed) 鬆綁貨幣政策速度有多快的疑慮，美國公債殖利率在周五美股開盤前攀升。交換利率顯示，在 11 月和 12 月貨幣政策會議期間，Fed 將總共降息 42 個基點。

美國 9 月零售銷售超預期成長，顯示出強勁的消費者支出繼續替經紀提供動力。另外本月稍早公布的就業報告和高於預期的消費者通膨數據進一步強化美國經濟遠未陷入衰退的觀點。

Forex.com 和 City Index 的 Matthew Weller 表示：「Fed 在 11 月暫停降息的可能性很小，但這可能需要從現在到那時，每一份引人注目的經濟報告都顯示美國經濟強於預期。」

日元匯率跌至 1 美元兌 150 日元的心理關卡，日本政府出手干預的風險再次成為投資人留意的焦點。

摩根士丹利財富管理公司（Morgan Stanley Wealth Management）的 Ellen Zentner 表示：「美國經濟數據突顯了整個經濟不可否認的強勁勢頭。強勁的數據將鼓勵 Fed 成員在 11 月再次降息，但主席鮑爾不太可能動搖穩步推進降息 1 碼 (0.25 個基點) 的舉措。」

一系列強於預期的數據，將美國版花旗集團 (C-US) 經濟意外指數（Economic Surprise Index）推至今年 4 月以來的最高水準。此指標衡量的是實際數據與分析師預期之間的差異。

在美股徘徊在創紀錄水準附近之際，至少有一類投資人——系統性基金 (systematic funds)——正因股價波動加劇而減少其股票部位。但如果以史為鑑，這趨勢將在大選後逆轉。

芝加哥選擇權交易所波動率指數 (VIX) 目前接近 20，高於今年截至 9 月的平均值 15。這給以規則為基礎的系統性基金帶來了拋售壓力，這些基金通常會從市場走向中獲取線索。

彭博行業研究 (Bloomberg Intelligence) 首席全球衍生性商品策略師 Tanvir Sandhu 表示，從歷史上看，由於政治不確定性令交易員緊張，價格波動往往會在美國總統大選前加劇，之後不久就會回落。

截至台北時間周五（18 日）21 時許：

焦點個股：

艾司摩爾 (ASML-US) 早盤股價上漲 2.25%，至每股 716.39 美元

根據路透報導，三星電子已推遲爲其即將在德州開設的工廠接收艾司摩爾 (ASML) 晶片製造設備，因為三星這一計畫尚未贏得任何主要客戶。知情人士表示，三星還推遲向一些其他供應商下達訂單，用於其在泰勒市價值 170 億美元的工廠，這促使這些供應商尋找其他客戶，並將部署在現場的員工送回國內。

寶僑 (PG-US) 早盤股價下跌 0.52%，至每股 170.39 美元

民生用品巨擘寶僑 (Procter & Gamble Co.) 周五美股盤前公布 2025 會計年度第一季 (截至 9/30) 財報，由於價格漲幅不大，再加上美國、中國主要市場客戶轉向其他便宜家具和個人護理品牌，該季營收意外下滑，不過獲利仍優於預期，而且也維持全年財測不變。

蘋果 (AAPL-US) 早盤股價上漲 1.21%，至每股 234.96 美元

據外媒報導，Counterpoint Research 數據顯示，iPhone 16 在中國首發前 3 周的銷量，較去年同級產品增長 20%，這對蘋果 iPhone 銷售來說是一個積極的信號。

數據顯示，iPhone 16 於 9 月首次亮相，到目前為止，其表現優於其前代產品。與此同時，消費者繼續轉向價格較高的機型。與去年同期相比，高階 Pro 和 Pro Max 車型的銷量成長了 44%。

今日關鍵經濟數據：

美國 9 月營建許可月增率初值報 - 2.9%，前值 4.6%

美國 9 月營建許可年化總數初值報 142.8 萬戶，預期 146 萬戶，前值 147 萬戶

美國 9 月新屋開工年化月增率報 - 0.5%，前值 9.6%

美國 9 月新屋開工年化總數報 135.4 萬戶，預期 135 萬戶，前值 135.6 萬戶

華爾街分析：

花旗認為，鑑於川普的政策主張可能產生更大的市場影響，進入 11 月之前的大選交易主題有傾向川普的趨勢。 Daniel Tobon 和 Dirk Willer 等策略師在客戶報告中寫道，關稅 / 貿易和財政擴張的可能性是兩大焦點，兩者都對通膨預期有推升影響；他們補充說，「賀錦麗交易」可能有限，因為她不太可能拿到國會控制權。