Wiz執行長稱將在時機成熟時IPO 看好雲端市場

鉅亨網編譯段智恆 2024-10-18 20:36

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網路安全公司 Wiz 的公同創辦人 Roy Reznik 周五 (18 日) 接受《CNBC》採訪時表示，公司明年將實現 10 億美元的經常性收入，而且會在「時機成熟」時上市。該公司先前拒絕 Alphabet(GOOGL-US) 旗下 Google 的 230 億美元收購要約，此為這家科技巨擘史上最大一筆收購案。

據了解，Wiz 開發的軟體可以連接到亞馬遜 (AMZN-US) 的亞馬遜網路服務公司 (AWS) 或者微軟 (MSFT-US) 的 Azure 等雲端儲存供應商，並且掃描其儲存在雲端的所有內容，幫助企業或組織識別和消除雲端環境中的資安風險。

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Reznik 周五受訪時說，公司已經收到很多人想要獲得 Wiz 股票的報價，儘管非常討人喜歡，但仍然認為自己可以透過上市來實現這一目標。Reznik 說：「作為一家民間企業，我們已經打破一些紀錄，我們相信作為一家獨立上市公司，還可能打破更多紀錄。」

Reznik 預估未來幾年雲端市場規模將達到 1 兆美元，Wiz 今年的銷售額將在 7 億美元左右，而資安業務只占其中的 4%，因此這是一個價值 300 億美元的龐大市場。

成立 4 年的 Wiz 迄今已募集 19 億美元的風險投資，其中包括今年由 Andreessen Horowitz、光速創投 (Lightspeed venture Partners) 和 Thrive capital 領投的 10 億美元，估值為 120 億美元。

Wiz 表示，在 2022 年，該公司的年度經常性收入 (ARR) 達到 1 億美元，而 18 個月前僅為 100 萬美元。當時，這家新創公司表示，它是「最快實現這項壯舉的軟體公司」。

Wiz 一直在擴大其國際業務，尤其專注於歐洲，該公司 35% 的收入來自歐洲。上個月，該公司在倫敦開設了第一家歐洲辦事處。

Reznik 說：「我認為這裡的人才是驚人的，生態系統是驚人的。我們一直與歐洲，特別是英國有著密切的聯繫，我覺得在倫敦和英國加倍投入是 Wiz 的自然演變。」