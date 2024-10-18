〈財報〉美中市場需求疲軟 寶僑上季營收意外下滑
鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-10-18 20:07
民生用品巨擘寶僑 (Procter & Gamble Co.) 周五 (18 日) 美股盤前公布 2025 會計年度第一季 (截至 9/30) 財報，由於價格漲幅不大，再加上美國、中國主要市場客戶轉向其他便宜家具和個人護理品牌，該季營收意外下滑，不過獲利仍優於預期，而且也維持全年財測不變。
截稿前，寶僑 (PG-US) 周五盤前股價上漲 0.51%，每股暫報 172.15 美元，主要是受到低一季獲利優於預期推動，但營收下滑影響投資人信心，股價一度下跌。該股截至昨日，今年迄今已上漲 16.9%。
根據財報，寶僑第一季營收年減 0.6% 至 217.4 億美元，不及去年同期的 218.7 億美元，也低於華爾街分析師預估的 219.9 億美元，為該公司連續第二季營收下滑。
獲利方面，該季淨利報 39.6 億美元，合每股獲利 1.61 美元，不及去年同期的 45.2 億美元或每股獲利 1.83 美元；扣除經常性項目，核心每股獲利報 1.93 美元，優於分析師預估的 1.90 美元。
展望未來，寶僑維持 2025 會計年度全年營收成長 2% 至 4% 的區間，核心每股獲利成長 5% 至 7%。
分析指出，美國經濟的不確定性讓來自低收入群體的消費者盡可能以最便宜的價格購買產品，紛紛轉向其他競爭對手或更廉價的自有品牌，因此挫傷了寶僑該季營收表現。另外中國嚴峻消費環境也讓寶僑落後雀巢、聯合利華 (UL-US) 等同行。
觀察財報細項，該公司的美容類產品銷售意外下滑是受到護膚品表現黯淡拖累，由於寶僑在中國銷售的高檔產品 SK-II 疲軟，護膚品銷售額、消量大幅下降。不過這部分被寶僑的織物和家庭護理品項 (包括洗衣產品) 所抵銷，該品類的銷量表現優於華爾街分析師預期預期。
寶僑財務長 Andre Schulten 受訪時表示：「這是一個相對疲軟的一季。中國和中東地區的疲軟拖累業績，其中前者戰爭引發抵制衝擊銷售，而後者消費者信心有所下滑，公司面臨兩個不利因素影響。儘管如此，核心業務表現仍強勁。」
然而分析認為，寶僑想要恢復近年來的快速擴張速度可能困難重重，同時也進一步表明，中國消費疲軟仍然是民生消費品生產商面臨的一個關鍵阻礙。
另一方面，雖然價格上漲已經明顯放緩，但 Schulten 說價格不會開始下降。他說：「無論是對我們還是對整個產業來說，成本的成長都不足以證明通縮調整是合理的。」
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