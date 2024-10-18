〈財報〉美中市場需求疲軟 寶僑上季營收意外下滑

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-10-18 20:07

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民生用品巨擘寶僑 (Procter & Gamble Co.) 周五 (18 日) 美股盤前公布 2025 會計年度第一季 (截至 9/30) 財報，由於價格漲幅不大，再加上美國、中國主要市場客戶轉向其他便宜家具和個人護理品牌，該季營收意外下滑，不過獲利仍優於預期，而且也維持全年財測不變。

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根據財報，寶僑第一季營收年減 0.6% 至 217.4 億美元，不及去年同期的 218.7 億美元，也低於華爾街分析師預估的 219.9 億美元，為該公司連續第二季營收下滑。

圖：寶僑財報

獲利方面，該季淨利報 39.6 億美元，合每股獲利 1.61 美元，不及去年同期的 45.2 億美元或每股獲利 1.83 美元；扣除經常性項目，核心每股獲利報 1.93 美元，優於分析師預估的 1.90 美元。

展望未來，寶僑維持 2025 會計年度全年營收成長 2% 至 4% 的區間，核心每股獲利成長 5% 至 7%。

觀察財報細項，該公司的美容類產品銷售意外下滑是受到護膚品表現黯淡拖累，由於寶僑在中國銷售的高檔產品 SK-II 疲軟，護膚品銷售額、消量大幅下降。不過這部分被寶僑的織物和家庭護理品項 (包括洗衣產品) 所抵銷，該品類的銷量表現優於華爾街分析師預期預期。

圖：寶僑財照

寶僑財務長 Andre Schulten 受訪時表示：「這是一個相對疲軟的一季。中國和中東地區的疲軟拖累業績，其中前者戰爭引發抵制衝擊銷售，而後者消費者信心有所下滑，公司面臨兩個不利因素影響。儘管如此，核心業務表現仍強勁。」

然而分析認為，寶僑想要恢復近年來的快速擴張速度可能困難重重，同時也進一步表明，中國消費疲軟仍然是民生消費品生產商面臨的一個關鍵阻礙。