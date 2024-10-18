赴日投資不動產！KPMG：宜先評估投資需求及稅務法規

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-10-18 17:49

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據統計 2024 年上半年 1-6 月東京首都圈不動產投資額較去年同期大增約 19%，躍居全球之冠。KPMG 安侯建業於今 (18) 日舉辦了「日本不動產投資論壇 」研討會，從台灣和日本的角度探討日本不動產投資市場的概況與機會、了解日本不動產的稅務和法律議題。KPMG 團隊指出，台灣人投資日本不動產，在稅制上有其相對有利之處，在投資時若能瞭解這些有利之處，就能做出明智的投資。

KPMG 安侯建業執行長施威銘表示，由於日本政經局勢穩定，加上基礎設施已發展成熟、放寬海外人才就業和留學政策等誘因，使得日本成為許多國人海外置產的首選。然而，投資雖然充滿機會，但也伴隨風險。投資者在取得、持有 / 租賃及處分日本不動產時，需注意日本和台灣的相關稅務及法規，並審慎評估自身需求及相關法律風險，觀察市場局勢及政策變化，選擇最適合的投資策略，以實現投資目標並最大化效益。

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KPMG 畢馬威不動產顧問有限公司副總經理林昇恒表示，日本九州熊本縣因台積電的進駐，吸引了國人關注，許多台灣人因為台積電效應及熊本房價低於北台灣主要縣市，進而前往熊本購置房地產。

東京城市房地產投資股份有限公司副總經理龔俞嬛表示，根據仲量聯行公布的調查報告顯示，就全球都市別不動產投資額來看，2024 年上半年 1-6 月東京首都圈（東京都、神奈川縣、千葉縣、埼玉縣）不動產投資額較去年同期大增約 19% 至 110.2 億美元（約 1.6 兆日元），高於紐約、倫敦、洛杉磯等，躍居全球之冠。主要受惠於訪日觀光客回流復甦，活絡不動產市場，並加上年金資金之流入，市況預估將持續熱絡。

日本建商 CITY HOMES 秉持「創造土地的未來」理念，透過不動產事業培植的「收益型商業大樓開發」能力結合獨家「商業店鋪事業」know-how，主力於「東京都心極近車站好地段」，開發全新收益型商業大樓「THE CITY」，目標成為能預測時代變遷需求，開發收益型商業大樓的龍頭領先公司。

KPMG 安侯建業亞太業務發展中心日本區主持人友野浩司表示，事實上居住在台灣的台灣人投資日本不動產，在稅制上有一些有利之處，在投資時若能瞭解這些有利之處，就能做出明智的投資。例如，如果是小規模的投資，個人可以透過直接取得並持有日本不動產，使個人所得稅適用約 5％～10％的較低累進稅率，此規模下，在台灣並不會產生追加課稅。

而規模較大的投資，例如超過 3 億以上的長期投資，有一種被稱為 GK-TK 架構的投資方式，在 GK-TK 架構下，可將日本的稅金降低到約 20%。如果擔心未來繼承的問題，則可以考慮透過台灣法人取得日本不動產的方式，日本遺產稅最高稅率雖高達 55%，但可以透過台灣法人取得的方式以避免在日本被課徵遺產稅。友野浩司提醒，在投資前建議投資人應事先依據投資規模以及目的等制定投資計畫。