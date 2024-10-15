00961主打ROE+高股息 上市首日蜜月無激情 僅守住發行價
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-10-15 17:31
9 月底完成募集，主打 ROE 高股息的臺灣 ESG 永續高息 ETF (00961) 今 (15) 日以 10 元正式掛牌上市，開盤價 10.01 元，盤中最高到 10.02 元，微幅區間震盪，最終以 10 元平盤價作收，幸未破發，總成交量為 20,488 張。
00961 追蹤『ICE 臺灣 ESG 高息指數』，用 ROE 指標做為選股邏輯核心，主打高利填息與成長強化及 ESG 主題性，透過 ROE 篩選獲利企業外，更透過 ROE 季成長率對股利率進行加權排序，幫助投資人網羅真正有能力發出高股息，且有更高機率迴避貼息完成填息的企業。
00961 選股邏輯結合 ESG 概念，如蘋果 (AAPL-US) 宣告 2030 年前實現脫碳，合作供應鏈也必須達到要求，意即台廠供應鏈未來要做科技龍頭生意，導入 ESG 勢在必行，也是提升企業競爭力。
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