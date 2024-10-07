前進關西！第一銀行日本拓點再傳捷報 金管會核准大阪出張所

第一銀行海外布局再傳捷報，已獲金管會核准於日本申設大阪出張所，係繼 1994 年後再度於日本增拓據點，目前正向日本金融廳進行遞件申請，預計成為第一銀行全球的第 44 處海外據點，續居公股銀行之冠。

大阪為日本第二大城市，位處關西經濟圈核心，擁有全日本最多製造業，且將於 2025 年舉辦世界博覽會，另有大型複合式渡假村預計將於 2029 年開幕，可進一步提升大阪經濟及產業成長動能，發展前景看好；大阪地理位置優越，鄰近名古屋、福岡等主要城市，隨半導體大廠於日本九州熊本新廠啟用，帶動供應鏈廠商一同赴日，預期第一銀行大阪出張所將可攜手東京分行加強掌握發展商機，擴大在日本營運規模並就近滿足臺商及當地客戶需求。