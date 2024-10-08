〈渣打投資展望〉美元中長線疲軟、日元上看135 上調金價目標至2800美元
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-10-08 20:32
渣打國際商業銀行於今 (8) 日發表今年第四季投資展望，渣打 CIO 表示，對各類型債券均持中性觀點，認為市場對於聯準會今年年底前降息的預期，已充分反映在目前美國政府債券價格中；美元中長線表現疲軟。預期未來 12 個月可能挑戰 135 兌 1 美元價位。因各國央行外匯儲備需求穩定，將未來 12 個月的黃金目標價上調至每盎司 2800 美元，持續看好黃金避險需求。
針對外匯市場，渣打 CIO 認為由於地緣政治風險，以及美國大選等不確定因素，可能帶動避險需求，令美元短線有所支撐；不過在降息的環境下，美元中長線表現可能疲軟。由於歐洲央行與美國聯準會政策趨同，歐元兌美元短中期可能落在 1.13 上下震盪。英鎊方面，受惠於英國經濟展現韌性，英鎊兌美元可能在 3 個月內上升至 1.35。
日元則受惠於日本央行持續升息，具有升值潛力，預期未來 12 個月可能挑戰 135 兌 1 美元價位。
中國大陸人民銀行宣布了一系列經濟刺激措施，帶動市場信心而推升人民幣價格，意味美元兌離岸人民幣可能短暫測試 6.95，但因為政策利率和存款準備金率雙雙下調，人民幣進一步的升值，可能取決於官方是否推出更大規模的財政支持。
隨著澳洲央行預計在 2025 年第一季才會開始降息，澳幣兌美元在 6 到 12 個月可能持續站穩在 0.66 上方。紐幣和加幣則可能分別因為紐西蘭央行進一步寬鬆政策，以及國際油價疲軟而呈現相對弱勢格局。
此外，渣打 CIO 上調金價長期目標至每盎司 2800 美元。由於美元走軟，加上利率下行使得持有黃金的機會成本降低，此外，許多國家央行外匯儲備需求穩定，因此，將未來 12 個月的黃金目標價上調至每盎司 2,800 美元，並維持看好的觀點。
全球經濟可能進一步放緩，從而令能源需求承壓。原油供需平衡可能變為供應過剩，特別是當 OPEC 及盟友（OPEC+）12 月開始其最近推後的增產計劃，將 12 個月西德州中級原油價格預期調降至每桶 70 美元。
至於債券市場，渣打 CIO 預期，美國 10 年期公債殖利率將保持在 3.50-3.75% 的範圍。在利率下行的環境中，對於債券投資，可考慮趁著殖利率跌深反彈價格下滑時增加配置。留意美國公債 10 年期公債殖利率反彈至 4% 時可能的布局機會。不僅政府債券受惠，企業債和新興市場債券價格也有機會反彈。
成熟市場投資等級和非投資等級企業債券方面，雖然殖利率溢價從歷史角度看相對偏低，但強勁的基本面和美國經濟軟著陸的預期支撐了這些債券的價格表現。新興市場美元政府債券以及新興市場當地貨幣政府債券的觀點從看好調整至中性。美國大選前地緣政治風險上升，加上大宗商品價格下跌的風險，使其評價面吸引力略微降低。
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