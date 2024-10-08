〈渣打投資展望〉美元中長線疲軟、日元上看135 上調金價目標至2800美元

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-10-08 20:32

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渣打國際商業銀行於今 (8) 日發表今年第四季投資展望，渣打 CIO 表示，對各類型債券均持中性觀點，認為市場對於聯準會今年年底前降息的預期，已充分反映在目前美國政府債券價格中；美元中長線表現疲軟。預期未來 12 個月可能挑戰 135 兌 1 美元價位。因各國央行外匯儲備需求穩定，將未來 12 個月的黃金目標價上調至每盎司 2800 美元，持續看好黃金避險需求。

針對外匯市場，渣打 CIO 認為由於地緣政治風險，以及美國大選等不確定因素，可能帶動避險需求，令美元短線有所支撐；不過在降息的環境下，美元中長線表現可能疲軟。由於歐洲央行與美國聯準會政策趨同，歐元兌美元短中期可能落在 1.13 上下震盪。英鎊方面，受惠於英國經濟展現韌性，英鎊兌美元可能在 3 個月內上升至 1.35。

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日元則受惠於日本央行持續升息，具有升值潛力，預期未來 12 個月可能挑戰 135 兌 1 美元價位。

中國大陸人民銀行宣布了一系列經濟刺激措施，帶動市場信心而推升人民幣價格，意味美元兌離岸人民幣可能短暫測試 6.95，但因為政策利率和存款準備金率雙雙下調，人民幣進一步的升值，可能取決於官方是否推出更大規模的財政支持。

隨著澳洲央行預計在 2025 年第一季才會開始降息，澳幣兌美元在 6 到 12 個月可能持續站穩在 0.66 上方。紐幣和加幣則可能分別因為紐西蘭央行進一步寬鬆政策，以及國際油價疲軟而呈現相對弱勢格局。

此外，渣打 CIO 上調金價長期目標至每盎司 2800 美元。由於美元走軟，加上利率下行使得持有黃金的機會成本降低，此外，許多國家央行外匯儲備需求穩定，因此，將未來 12 個月的黃金目標價上調至每盎司 2,800 美元，並維持看好的觀點。

全球經濟可能進一步放緩，從而令能源需求承壓。原油供需平衡可能變為供應過剩，特別是當 OPEC 及盟友（OPEC+）12 月開始其最近推後的增產計劃，將 12 個月西德州中級原油價格預期調降至每桶 70 美元。

至於債券市場，渣打 CIO 預期，美國 10 年期公債殖利率將保持在 3.50-3.75% 的範圍。在利率下行的環境中，對於債券投資，可考慮趁著殖利率跌深反彈價格下滑時增加配置。留意美國公債 10 年期公債殖利率反彈至 4% 時可能的布局機會。不僅政府債券受惠，企業債和新興市場債券價格也有機會反彈。