〈焦點股〉網通股王智邦AI加速模組訂單強勁 股價漲近半根停板

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-10-18 12:29

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網通股智邦 (2345-TW) 受惠於 AI 需求暢旺，AI 加速模組訂單強勁，外界看好公司第四季成長，激勵今 (18) 日股價上攻，盤中最高來到 576 元，上漲 33 元，漲幅約 6%，觀察三大法人動向，投信呈連 8 買共 1939 張，自營商呈連 2 買共 128 張。

隨 AI 需求爆發，帶動資料中心資料大量傳輸，智邦旗下產品 AI 加速卡、400G 交換器需求強勁，9 月營收突破百億大關，而在主要美系客戶亞馬遜 (AMZN-US)、Meta(META-US) 持續建置資料中心，今年智邦 AI 產品貢獻營收可望來到 30%

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法人指出，智邦董事會批准新的資本支出計劃新台幣 12.8 億元，用於設備採購，是為滿足客戶 AI 加速器需求，第四季營收有望持續攀高，而在輝達 (NVDA-US) 指出 AI Blackwell 晶片訂單可見度達明年情況下，AI 需求帶動智邦營運可望延續至明年。