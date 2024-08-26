智邦全新打造竹北AI營運總部11月啟用 預計徵才500人

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-08-26 17:27

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網通設備大廠智邦科技 (2345-TW) 今 (26) 日宣布，耗資 33.4 億元，位於竹北的 AI 營運總部將於 11 月 10 日正式啟用，並計劃大規模徵才 400 至 500 人，主要鎖定 AI 技術研發人才。

智邦 AI 竹北科技園區總面積 52,398 平方公尺，將成為公司全球創新中樞。智邦表示，新園區不僅將擴張生產線，更要成為 AI 應用的實驗場域。公司計劃運用 AI、物聯網、大數據等技術，建構自有智慧製造系統，未來將複製至其他生產據點，強化全球供應鏈韌性。

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因應 AI 業務快速成長，智邦近年持續擴大研發投入，公司研發費用占營收比重從 2022 年的 3.85% 提升至 2023 年的 4.49%，2024 年第一季更達 5.14%，法人預估，智邦竹北與越南擴產計畫完工後，可為公司帶來約 30% 的產能提升。

智邦 7 月單月營收 87.28 億元，為歷史第三高，年增 16.22%；2024 年第二季每股純益達 4.62 元，創單季新高，上半年 EPS 為 8.64 元，同樣創下歷史同期新高。