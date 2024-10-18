八貫前三季EPS 4.82 元 軍工、航太新品推出帶動Q4成長

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-10-18 14:33

‌



TPU 廠八貫 (1342-TW) 日前公告第三季財報，由於匯兌損失，第三季稅後純益 1.1 億元，呈年季雙減，每股純益 1.46 元，前三季累計稅後純益 4.82 元；八貫表示，前三季需求低迷，不過隨戶外與醫療用品市場回溫，航太救生與軍工產品推出新品，樂觀看待第四季。

八貫第三季營收 6.0 億元，季減 3.2%，年減 9.6%；毛利率 32.6%，季增 0.3 個百分點，年減 0.8 個百分點；營業利益 1.4 億元，季增 0.6%，年減 13.8%；營益率 23.9%，季增 0.9 個百分點，年減 1.1 個百分點；稅後純益 1.1 億元，季減 17.6%，年減 25.9%，每股純益 1.46 元。

‌



八貫前三季累計營收 18.3 億元，年減 4.0%；毛利率 31.1%，年減 0.5 個百分點；營業利益 4.1 億元，年減 8.4%；營益率 22.2%，年減 1.1 個百分點；稅後純益 3.8 億元，年減 5.6%，每股純益 4.82 元。

八貫說明，從 8 月起已看到戶外與醫療產品需求築底回溫的跡象，樂觀看待第四季業績，預期多項產品線將有明顯改善，根據客戶需求回饋，戶外產品線預計將有明顯彈升。

八貫指出，醫療產品方面，下半年已較上半年回升，第四季有望啟動新產品出貨。航太救生產品前三季已達逾兩成年成長，在輕量型救生滑梯機能布保持獨家優勢下，後市可期。此外，軍工產品第四季確定將陸續出貨新產品與新客戶。