智邦9月營收年月雙增首次破百億元 AI加速器出貨強勁

網通廠智邦 ( 2345-TW ) 今 (7) 日公告 9 月營收達 100.5 億元，受惠於 AI 加速器跟高階交換器出貨暢旺，呈年月雙增，並首次突破百億元，續創歷史新高。

‌



隨著 AI 需求持續提升，帶動智邦 AI 加速器跟高階交換器出貨，董事會日前也通過投入金額為 12.8 億元，增設生產線需求，法人表示，智邦資本支出為因應客戶對產品需求，隨產品組合改善，有望推動智邦持續走強。