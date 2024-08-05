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智邦7月營收年增突破一成 法人看好年底持續成長

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-08-05 16:53

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智邦7月營收年增突破一成 法人看好年底持續成長

智邦 (2345-TW) 今 (5) 日公布 2024 年 7 月營收為 87.28 億元，年月雙增，年增率突破一成，由於持續供應資料中心相關零組件，法人也持續看好智邦表現，有望在年底迎來新的成長。

智邦公布 7 月營收為 87.28 億元，年增 16.22%，月增 1.2%。今年 1 至 7 月累計營收為 519.88 億元，累計年增 9.88%。


法人指出，由於智邦旗下 AI 相關產品 400GbE、800GbE 交換器與智慧網路卡，並向英特爾 (INTC-US)、AMD(AMD-US)、博通 (AVGO-US) 等美系大廠供貨，為營收帶來挹注。

另外，在今年下半年將有一波 800GbE 交換器升級潮、以及美國投資規模 425 億美元的網路基建計畫。在搭上 AI 、網通的趨勢下，讓法人看好智邦未來持續獲得營運動能。

儘管 7 月營收表現不俗，但受到台股今日史詩級股災牽連，智邦股價終場跌停鎖住 446.5 元。

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