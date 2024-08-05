智邦7月營收年增突破一成 法人看好年底持續成長

智邦 ( 2345-TW ) 今 (5) 日公布 2024 年 7 月營收為 87.28 億元，年月雙增，年增率突破一成，由於持續供應資料中心相關零組件，法人也持續看好智邦表現，有望在年底迎來新的成長。

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另外，在今年下半年將有一波 800GbE 交換器升級潮、以及美國投資規模 425 億美元的網路基建計畫。在搭上 AI 、網通的趨勢下，讓法人看好智邦未來持續獲得營運動能。