量化視角下的K棒型態分析：吞噬型態

鉅亨研報 2024-10-18 10:29

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K 棒型態常被用作市場趨勢的重要信號。今天我們將以多頭吞噬 (bullish engulfing) 為例，進一步探討如何運用這些型態。

一、多頭吞噬是什麼?

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吞噬型態可以顯示多空力道的消長，以多頭吞噬為例，代表多頭由空頭的手中奪回主控權，首先我們先定義，吞噬型態是一種由兩根 K 線，所構成的” 反轉” 型態組合。

多頭吞噬定義：第二根紅 K 棒的實體完全包覆前一根黑 K 棒的實體。

單純以 K 線型態不加入任何判斷條件，可以發現你的勝率其實跟擲硬幣一樣。這是當然的，不是每次型態出現時都是有效訊號，我們可以去思考，什麼條件之下發生吞噬型態才是有參考價值的。

二、量化定義

以下都是利用 XQ 進行回測驗證，首先第一步我們要把多頭吞噬用程式碼撰寫出來，再來列出三種思考方向

1. 趨勢：分別測試型態在上漲趨勢或下跌趨勢出現是有效的轉折訊號?

上漲趨勢定義：平均 10 日漲跌幅度大於 2% + 均線多頭排列

下跌趨勢定義：平均 10 日漲跌幅度小於 - 2% + 均線空頭排列

2. 量能：成交量是市場活動和流動性的關鍵指標，成交量增加也代表「市場動能」強勁。這邊想測試的不是爆量，而是成交量大於 5 日平均即可。

3. 市值：通常是值大小會影響股性，例如小市值相對大市值的股價更具有波動性，也較容易受到市場投機者的操作。這邊利用市值排名前 50% 和後 50% 做選股持的區分。

5. 回測條件: 回測時間 5 年; 下期開盤價進場; 持有期 20 日 or 停損 15% 出場

三、量化回測