〈房產〉台灣央行與銀行法聯手暴擊房市 9月住展風向球分數再下探　

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-10-17 10:38

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代表北台灣新建案市場概況的「住展風向球」市調顯示，9 月分數跌落至 49.5 分，為 3 月以來首次未站上 50 分門檻，燈號為綠燈，風向球六大構成項目走升的分數為新成屋戶數，來客組數、成交組數數據低落、預售屋推案量也下降，持平的是待售建案個數、議價率。

住展發言人陳炳辰指出，需求面向從 7 月開始連續三個月衰退，等同整個第三季都處於買氣不振的狀態，明顯的在於銀行房貸限額影響，而 9 月下旬則有台灣央行打房政策干擾，雙雙打擊買盤信心，追蹤指標建案平均來客組數每週約 21.7 組，而平均成交組數每週約 2.3 組，為今年最差表現，不論是蛋黃區市中心，或是新興重劃區，都壟罩在低氣壓狀態，只有雙北市如文山區、三重區、淡水區、汐止區相當零星的新開指標案還有些許人氣，但比起先前皆力有未逮，與上半年熱況兩樣情相當明顯。

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預售推案量方面，9 月雖仍達逾千億元，但已較上月下修 100 多億元，進入 928 檔期倒不及 7 月與 8 月的暑期檔，建商輕踩煞車透露苗頭不對徵兆。破百億元指標大案為台北市南港區「東方大境」、文山區「信義富境」，而來到 50 億元以上量體的則有台北市文山區的「將捷旅境.- 真境」，以及新北市泰山區的「義泰華」、新竹市香山區的「宏道新竹帝寶 9 區 2 號」，可看出現況推案需挾知名度，或建商資產相較雄厚，始得以不懼上場。

北台灣地區新成屋案 9 月共計 200 多戶，比前月新增 100 多戶，但也稱不上走高，畢竟面對房貸滿水位、央行限貸規範、囤房稅 2.0 三道緊箍咒，欲振乏力，能有增幅不過是規劃時辰到，先建後售沒有太多拖延本錢，也逢今年最後一檔期，後續房市變數夜長夢更多，索性當推則推，指標案為新北市新店區的「江陵天喆」，推出 88 戶，總銷推估 50 億元。

9 月北台灣待售建案數與上月持平，為 902 案，先前房市熱潮的餘溫，尚有一定去化力道，但新竹地區、台北市、桃園市已出現待售案量增加，這些區域各有房價偏高、投資氛圍消散等因素，結案情況已不比前幾個月。

928 檔期推案量預估創新高，包括台北市大安區、中正區，新北市中和區、淡水區還有大案在接下來排隊上場，又傳出位於台北市大直地帶、新北市三重區、基隆市安樂區，與桃園市中壢區、桃園區等地均有指標案有意趕在今年底亮相，但陳炳辰分析，建商的一廂情願正遭買氣潑冷水，台灣央行釋出配套也不足以讓買方重振信心，房貸額度問題又未解，成交難以樂觀，新案是否多有延推成觀察重點。