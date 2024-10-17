〈台積電法說〉Q4營收再創高、上調全年營收年增幅、2奈米需求爆棚 十大重點一文看懂
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-10-17 18:43
台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (17) 日召開法說會，除了第三季財報表現超預期，第四季財測也跌破外資眼鏡，全年美元營收將年增 3 成，創下歷史新高，並針對 AI、2 奈米、毛利率、電價、先進封裝與美國晶圓廠釋出最新看法，《鉅亨網》此次整理法說會十大重點，讓讀者一文看完快速看懂。
Q3 雙率超標 單季 EPS 12.54 元創新高 前三季大賺 3 個股本
台積電第三季營收 7596.9 億元，季增 12.8%，年增 39%，毛利率、營益率雙雙超越財測高標，分別達 57.8%、47.5%，稅後純益 3252.6 億元，是首度單季獲利突破 3000 億元大關，季增 31.2%，年增 54.2%，每股稅後純益 12.54 元，也同步締造新猷，累計前三季達 30.8 元。
Q4 美元營收中位數季增 13% 續創高
台積電受惠 AI 晶片需求動能不減，先進製程 3 奈米、5 奈米需求持續熱絡，第四季營收達 261-269 億美元，中位數季增約 13%，超越外資預估的 10% 左右， 以美元兌新台幣 32 元匯率推算，新台幣營收為 8352-8608 億元，毛利率 57-59%，營益率 46.5-48.5%，雙雙優於上季表現。
上調全年美元營收增幅至 30%
台積電此次也調升全年美元營收預估，預計年增幅將近 30%，超出外資預期。台積電今年初預估全年美元營收年增約 21-26%，隨後在 7 月上調至 24-26%，此次則一舉上調至 3 成。
AI 需求來真的 今年 AI 處理器業績大增 2 倍
針對外資提問 AI 是否有泡沫化疑慮，董事長魏哲家表示，AI 需求是真的，台積電自身也將 AI 運用在晶圓廠實作經驗中，確實提升生產效率、品質等，其他公司也陸續受惠 AI 帶來的效益，看好今年 AI 處理器業績將年增超過 2 倍，全年營收貢獻也從 11-13% 調升至 14-16%。
2 奈米需求爆棚 更甚 3 奈米
魏哲家表示，已感受到客戶對 2 奈米需求相當強勁，且更甚於 3 奈米，也是作夢都沒想到的 (Never dream about it)，目前正積極準備產能，以滿足客戶需求，也強調，除了 2 奈米外，A16 對 HPC 業者也是非常有吸引力的製程，需求非常熱絡，因此台積電正非常努力準備這兩大製程的產能。
否認毛利率超越客戶
台積電本季毛利率估達 57-59%，遠超市場預期，外資指出該毛利率水準是否已超越客戶，魏哲家回應，公司毛利率仍低於客戶，尤其看全球最大的 AI 晶片供應商，台積電永遠無法達到該水準，強調晶圓代工是資本密集型企業，需要非常高的毛利率才能生存並持續健康成長。
台灣廠區每度電價高居全球第一
由於台電近年頻繁調漲電價，台積電指出，現階段台灣每度電價較過去幾年呈現倍增，是目前全球所有據點中電價最高的廠區，針對未來 AI 帶動用電需求造成的疑慮，魏哲家僅表示，已獲得政府保證將提供公司所需的用電。
完全不想買英特爾廠
外資提問，英特爾 (INTC-US) 將分拆代工部門，台積電是否有興趣收購英特爾美國部份晶圓廠，對此，魏哲家斬釘截鐵表示，「不會，完全不想」，並指出英特爾也是台積電很好的客戶，會繼續為他們提供代工服務。
先進封裝毛利率已趨近於公司平均值
魏哲家指出，目前先進封裝佔台積電營收比重約 7-9%，未來五年成長會超過公司平均，而目前毛利率仍略低於公司平均，但已經趨近平均值，並重申今、明兩年 CoWoS 產能將呈現翻倍成長；也看好未來五年將呈現健康成長。
美國首座廠明年初量產
台積電指出，美國亞利桑那州第一座晶圓廠 N4 製程 4 月開始試產，且成果非常令人滿意，具備非常好的良率，預期 2025 年初開始量產，並計畫第二座和第三座晶圓廠將基於客戶需求採用更先進的製程技術，第二座計畫於 2028 年開始生產，而第三座晶圓廠將在 21 世纪 20 年代底進行生產。
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