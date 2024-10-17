〈台積電法說〉Q4營收再創高、上調全年營收年增幅、2奈米需求爆棚 十大重點一文看懂

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-10-17 18:43

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台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (17) 日召開法說會，除了第三季財報表現超預期，第四季財測也跌破外資眼鏡，全年美元營收將年增 3 成，創下歷史新高，並針對 AI、2 奈米、毛利率、電價、先進封裝與美國晶圓廠釋出最新看法，《鉅亨網》此次整理法說會十大重點，讓讀者一文看完快速看懂。

Q3 雙率超標 單季 EPS 12.54 元創新高 前三季大賺 3 個股本

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台積電第三季營收 7596.9 億元，季增 12.8%，年增 39%，毛利率、營益率雙雙超越財測高標，分別達 57.8%、47.5%，稅後純益 3252.6 億元，是首度單季獲利突破 3000 億元大關，季增 31.2%，年增 54.2%，每股稅後純益 12.54 元，也同步締造新猷，累計前三季達 30.8 元。

Q4 美元營收中位數季增 13% 續創高

台積電受惠 AI 晶片需求動能不減，先進製程 3 奈米、5 奈米需求持續熱絡，第四季營收達 261-269 億美元，中位數季增約 13%，超越外資預估的 10% 左右， 以美元兌新台幣 32 元匯率推算，新台幣營收為 8352-8608 億元，毛利率 57-59%，營益率 46.5-48.5%，雙雙優於上季表現。

上調全年美元營收增幅至 30%

台積電此次也調升全年美元營收預估，預計年增幅將近 30%，超出外資預期。台積電今年初預估全年美元營收年增約 21-26%，隨後在 7 月上調至 24-26%，此次則一舉上調至 3 成。

AI 需求來真的 今年 AI 處理器業績大增 2 倍

針對外資提問 AI 是否有泡沫化疑慮，董事長魏哲家表示，AI 需求是真的，台積電自身也將 AI 運用在晶圓廠實作經驗中，確實提升生產效率、品質等，其他公司也陸續受惠 AI 帶來的效益，看好今年 AI 處理器業績將年增超過 2 倍，全年營收貢獻也從 11-13% 調升至 14-16%。

2 奈米需求爆棚 更甚 3 奈米

魏哲家表示，已感受到客戶對 2 奈米需求相當強勁，且更甚於 3 奈米，也是作夢都沒想到的 (Never dream about it)，目前正積極準備產能，以滿足客戶需求，也強調，除了 2 奈米外，A16 對 HPC 業者也是非常有吸引力的製程，需求非常熱絡，因此台積電正非常努力準備這兩大製程的產能。

否認毛利率超越客戶

台積電本季毛利率估達 57-59%，遠超市場預期，外資指出該毛利率水準是否已超越客戶，魏哲家回應，公司毛利率仍低於客戶，尤其看全球最大的 AI 晶片供應商，台積電永遠無法達到該水準，強調晶圓代工是資本密集型企業，需要非常高的毛利率才能生存並持續健康成長。

台灣廠區每度電價高居全球第一

由於台電近年頻繁調漲電價，台積電指出，現階段台灣每度電價較過去幾年呈現倍增，是目前全球所有據點中電價最高的廠區，針對未來 AI 帶動用電需求造成的疑慮，魏哲家僅表示，已獲得政府保證將提供公司所需的用電。

完全不想買英特爾廠

先進封裝毛利率已趨近於公司平均值

魏哲家指出，目前先進封裝佔台積電營收比重約 7-9%，未來五年成長會超過公司平均，而目前毛利率仍略低於公司平均，但已經趨近平均值，並重申今、明兩年 CoWoS 產能將呈現翻倍成長；也看好未來五年將呈現健康成長。

美國首座廠明年初量產