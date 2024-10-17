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〈台積電法說〉Q4美元營收中位數季增13% 上調全年增長至3成

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-10-17 15:22

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台積電示意圖。(鉅亨網資料照)

台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (17) 日召開法說會，並公布第四季財測，財務長黃仁昭表示，受惠 3 奈米、5 奈米需求持續熱絡，第四季營收達 261-269 億美元，中位數季增約 13%，超越外資預估的 10% 左右，全年美元營收年增幅也從年增 24-26% 調升至 30%。

台積電預估，第四季營收 261-269 億美元，以中位數推算，季增 13%、年增 35%，以美元兌新台幣 32 元匯率推算，新台幣營收為 8352-8608 億元，毛利率 57-59%，營益率 46.5-48.5%，雙雙優於上季表現。


董事長魏哲家表示，第三季營收受惠智慧型手機、AI 相關應用對 3 奈米、5 奈米需求強勁，帶動營收超過預期，第四季受惠 AI 晶片需求依舊熱絡，先進製程需求續強，營收可望再優於上季。

台積電此次也調升全年美元營收預估，預計年增幅將近 30%，超出外資預期。台積電今年初預估全年美元營收年增約 21-26%，隨後在 7 月上調至 24-26%，此次則一舉上調至近 3 成。

針對全年資本支出，黃仁昭強調，台積電向來根據長期市場需求進行規劃，受惠 AI 基礎建設持續建置，公司也持續投資支撐客戶成長，預計 2024 年全年資本支出將略高於 300 億美元，吻合先前預估區間 300-320 億美元，其中，70-80% 先進製程，10-20% 特殊製程，10% 為先進封裝、先進測試與光罩製作等。

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台積電營收AI3奈米毛利率財測

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