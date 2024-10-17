〈台積電法說〉Q4美元營收中位數季增13% 上調全年增長至3成

台積電 ( 2330-TW )( TSM-US ) 今 (17) 日召開法說會，並公布第四季財測，財務長黃仁昭表示，受惠 3 奈米、5 奈米需求持續熱絡，第四季營收達 261-269 億美元，中位數季增約 13%，超越外資預估的 10% 左右，全年美元營收年增幅也從年增 24-26% 調升至 30%。

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台積電此次也調升全年美元營收預估，預計年增幅將近 30%，超出外資預期。台積電今年初預估全年美元營收年增約 21-26%，隨後在 7 月上調至 24-26%，此次則一舉上調至近 3 成。