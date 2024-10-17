金融營業稅不調整全進國庫 金管會：尊重財政部權責

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-10-17 20:51

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關於金融營業稅調降議題，財政部長莊翠雲昨 (16) 日表態「暫無規劃調整」，引發立委質疑，不過，財長定調，稅率維持 5% 不調整，且稅收將全數進國庫，對此，金管會今天回應，去年已向財政部表達意見，尊重財政部權責。

依照規定，金融業銀保本業所課徵的 5% 營業稅，其中 3% 撥入國庫，剩餘 2% 併同其餘金融業營業稅撥入金融業特別準備金，依照營業稅法，撥入準備金相關規定將於今年底落日。

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金管會銀行局副局長林志吉今天於例行記者會上表示，財政部 2023 年曾來洽詢金管會意見，當時已提供意見給財政部參考。莊翠雲 16 日證實，金融營業稅稅率維持 5%，未來稅收將全數進入國庫，用於國家建設。

對此，林志吉表示，賦稅法規或稅率調整為財政部職責及職權所在，有關金融營業稅率調整，由財政部通盤考量，金管會尊重財政部權責。

林志吉進一步指出，希望截至今年底前的金融營業稅撥入特別準備金款項，留供金管會管理運用，作為處理退場機構之用，政策上金管會並無其他特別意見。