〈台積電法說〉2奈米需求爆棚 魏哲家：做夢都沒想到這麼多

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-10-17 16:15

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台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (17) 日召開法說會，董事長魏哲家表示，已感受到客戶對 2 奈米需求相當強勁，且更甚於 3 奈米，也是作夢都沒想到的(Never dream about it)，目前正積極準備產能，以滿足客戶需求。

外資提問，隨著越來越多客戶採小晶片 (Chiplet) 方式設計，是否影響 2 奈米需求，魏哲家回應，HPC 客戶的確擴大朝 Chiplet 方向前進，但並不影響客戶導入 2 奈米，且詢問客戶越來越多，目前客戶 2 奈米需求還高於 3 奈米，且產能需求還會再更高。

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魏哲家也強調，除了 2 奈米外，A16 對 HPC 業者也是非常有吸引力的製程，需求非常熱絡，因此台積電正非常努力準備這兩大製程的產能，以期滿足客戶需求。