〈毅嘉法說〉前三季稅前賺贏去年全年 今年營收上看年增2位數
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-10-17 16:35
軟硬板廠毅嘉 (2402-TW) 今日召開法人說明會，公布 113 年第三季財報，毅嘉財務長黃彥翔表示，單季稅前淨利達 2.79 億元新台幣，年增近 4 成，前三季稅前淨利賺贏去年全年獲利，創歷史新高，且預計全年營收維持 2 位數成長。
毅嘉第三季營收為 26.33 億元，季增 10%、年增 10%；毛利率 19%，季增 1%，年增 3%；營業利益 2.9 億，季增 11%、年增 61.1%；稅前淨利 2.79 億元，季增 11%、年增 39%。
毅嘉累計前三季營收 70.15 億元，年增 10%；毛利率為 17%，年增 3%；營業淨利 5.45 億元，年增 8%；稅前淨利高達 5.96 億元，年增 3%，超越去年全年獲利，創歷史新高。
黃彥翔表示，第三季營運表現亮眼主要得益於客戶車用及消費性產品出貨暢旺，以及稼動率提升；而營業費用下降，主因是第二季發放庫藏股，帶動第三季稅前淨利季增逾三成。
毅嘉執行長曾恭勝表示，第四季消費電子略為下滑，但是車載出貨全年穩定，預計全年營收會有兩位數的成長，而隨著明年馬來西亞吉打廠、車用市場回暖、光通訊、散熱、Ims 整合模組解決方案的挹注，樂觀看待明年營收同樣有兩位數的力道。
產品前三季營收占比部分，車載占 66%、手機產品占 8%、穿戴裝置占 6%、光通訊占 2%。黃彥翔說明，其中穿戴裝置上升 3%、手機相關產品上升 3%，車載用品下降 3%。
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