〈毅嘉法說〉前三季稅前賺贏去年全年 今年營收上看年增2位數

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黃彥翔表示，第三季營運表現亮眼主要得益於客戶車用及消費性產品出貨暢旺，以及稼動率提升；而營業費用下降，主因是第二季發放庫藏股，帶動第三季稅前淨利季增逾三成。

毅嘉執行長曾恭勝表示，第四季消費電子略為下滑，但是車載出貨全年穩定，預計全年營收會有兩位數的成長，而隨著明年馬來西亞吉打廠、車用市場回暖、光通訊、散熱、Ims 整合模組解決方案的挹注，樂觀看待明年營收同樣有兩位數的力道。