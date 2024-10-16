華爾街大佬為何瘋狂拋售股票？投資者該何去何從？

鉅亨網編譯許家華 綜合外電 2024-10-16 08:04

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在過去一個世紀中，股票始終是最受青睞的投資資產。儘管國債、房地產及各類大宗商品如黃金和石油也為投資者帶來正的名義回報，但股票的平均年化回報率仍然無可比擬。根據歷史數據，股票的長期回報率約為 7% 至 10%，遠超其他資產類別。

然而，儘管股市在很長一段時間內表現優異，華爾街主要股指卻並非直線上漲，市場的波動性和不確定性仍然存在。

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2024 年，道瓊斯工業平均指數、標準普爾 500 指數及納斯達克綜合指數屢創收盤新高，這得益於人工智慧革命的推動、股票拆分的樂觀情緒、美國經濟復甦的強勁表現，以及美聯準會 (Fed) 降息預期所帶來的貸款需求增加。這些因素共同促進了市場的上行。

然而，部分億萬富翁基金經理的賣出行為卻引發了市場的關注與擔憂，似乎在暗示著潛在的風險。

億萬富翁基金經理的無聲警告

在這些利好消息的背景下，華爾街一些知名的價值投資者卻選擇了拋售。以 股神巴菲特 (Warren Buffett) 為首的波克夏公司在連續七個季度內淨賣出股票，累計金額接近 1320 億美元。至 2024 年中，伯克希爾的現金及現金等價物與美國國債達到了創紀錄的 2769 億美元，顯示出巴菲特對市場的謹慎態度。他的策略一直是尋找價值被低估的公司，然而，當市場達到歷史高位時，他選擇了保持現金以應對潛在的市場調整。

同樣，傳奇投資人比爾 · 艾克曼 (Bill Ackman) 掌舵的潘興廣場資本公司 (Pershing Square Capital Management) 在第二季度進行了大規模的拋售，儘管該公司新增了 Nike (NKE-US)和布魯克菲爾德 (Brookfield) (BN-US) 兩家公司，但對其他五家公司的減持幅度遠超買入。艾克曼的投資策略通常集中於尋找被市場低估的股票，但他近期的賣出行為表明他對市場前景的擔憂。

泰勒 · 史密斯 (Terry Smith) 創辦的 Fundsmith 在第二季度亦經歷了類似情況，其持有的 40 家公司中有 37 家被減持。史密斯以其長期持有經過時間考驗的企業而聞名，但在當前高估值的環境下，他的減持行為顯示出對市場風險的高度警覺。

華爾街大鱷大衛 · 泰珀 (David Tepper) 創辦的 Appaloosa 在第二季度積極參與賣出交易，儘管增持 9 家公司，但其中兩家被完全賣出，另外 26 家被減持，尤其是對成長型股票如輝達 (NVDA-US)、Meta (META-US) 及微軟 (MSFT-US)的減持引人注目。泰珀的投資風格通常偏向於高風險高回報，但在當前的市場環境中，他選擇了減少風險敞口。

儘管這些拋售行為可能被視為獲利了結，但更可能是華爾街一些高明投資者發出的無聲警告，暗示市場可能面臨潛在風險。這些億萬富翁的行為不僅反映了他們對市場的深刻理解，也可能是對未來經濟走向的預判。

股票估值逼近歷史高點

當前，華爾街正經歷歷史上最昂貴的股市之一，本益比（P/E）成為衡量價值的重要指標。本益率將公司的股價與每股收益進行比較，雖然本益率有其局限性，但席勒本益率（CAPE ratio）提供了更全面的價值衡量方法。席勒本益率考慮了過去十年的經濟表現，並對通脹進行調整，能更好地反映市場的真實狀況。

截至 10 月 9 日，標準普爾 500 指數的席勒本益率收於 37 以上，接近歷史高位。歷史數據顯示，當席勒本益率突破 30 時，市場通常會經歷顯著的下跌。過去 153 年中，標準普爾 500 指數的席勒本益率僅有 6 次突破 30，其中五次之後市場至少損失 20%。這一數據無疑為當前市場的高估值敲響了警鐘。