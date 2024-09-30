擔憂經濟狀況 投資人連續第五周拋售美股基金

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-09-30 20:10

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由於對經濟健康狀況的持續擔憂以及美國總統大選前的謹慎態度，投資者連續第五周減持美國股票基金。

根據 LSEG 數據，截至 9 月 25 日當周，投資者拋售了價值 224.3 億美元的美國股票基金，這是自 2022 年 12 月以來最大的單周淨銷售額。

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上周美國消費者信心疲軟，加劇了投資者對勞動市場健康狀況的擔憂，引發了人們對聯準會異常降息 50 個基點，是為了應對經濟大幅放緩的擔憂。

按細分市場畫分，美國大型股基金遭遇 152.3 億美元的大幅流出，這是自 2022 年 12 月以來，最大的單周淨拋售量。另外，投資人從小型股基金、多元基金及中型股基金，分別淨撤資 23.4 億美元、20.8 億美元和 9.98 億美元。

在產業基金中，投資人從消費必需品產業撤資 5.39 億美元，扭轉了連續三周淨買進的局面。本周，房地產、工業和金融業各有約 4 億美元的資金流出。

同時，美國債券基金吸引了 60 億美元的淨買入，為連續第 17 周流入。其中，居領先的是美國中短期政府基金和國庫基金，錄得約 31.3 億美元的流入，為四周以來的最高水準。此外，美國一般國內應稅基金和中短期投資等級基金，也出現了大量淨購買，總額分別為 22.1 億美元和 11.7 億美元。