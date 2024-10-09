〈房產〉央行打炒房鬆綁 房仲：繼承取得購屋者解套 但換屋族還要看銀行態度
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-10-09 19:16
台灣央行今 (9) 日提出避免錯殺條款，針對繼承取得不動產想要購屋的民眾，可以不計入繼承取得的房屋數與房貸數戶，有利於繼承一族的購屋申貸，另外，針對換屋族群可以用切結出售舊屋方式，取得較好的房貸條件，信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，央行避開可能會錯殺到的族群，但整體而言房貸的水龍頭還是沒有打開。
曾敬德指出，本次新的規定最受惠的就是繼承族群，想要在購屋時，可以不計入繼承來的房屋與房貸，央行不僅正面回應市場的聲音，同時針對繼承族群給予較大的空間。
不過，換屋族群的變化就相對有限，還是要簽切結才能夠不受規定限制，但現實是銀行目前額度有限，切結客戶還要追蹤是否在一年內把舊屋出售，否則還要追回多給的成數，在市場資金有限狀況下，還是多做首購型客戶會單純許多。
此次針對換屋族群的新規範，針對有房無貸的族群，與承貸金融機構切結約定一年內出售，得不受本規定不得有寬限期之限制，其餘換屋族群仍是按照先前規範，可以與銀行切結取得較好的貸款條件。
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，央行本次的配套措施，針對繼承族、新青安族採取寬鬆認定，換屋族的資金壓力也獲得紓解，可舒緩了換屋族和繼承族的心理壓力。
但由於第七波信用管制之後，存準率上調，就算定義標準放寬，銀行願意受理承貸，許多購屋族仍須排隊苦候，擠不進房貸窄門，或者利率高到令人卻步，因此第四季的買氣仍是考驗，量縮趨勢不變。
張旭嵐並且指出，限貸令實施後，由於買賣雙方對於貸款下不來，是否為不可歸咎雙方之因素有歧見，導致市場上衍生許多買賣糾紛，但央行在配套方案中，特別提及買賣契約中「不可歸責於雙方時」的解約機制，形同為限貸令開啟了解約的詮釋，若買賣雙方往解約方向處理，短時間會掀起解約潮，市場待售物件會增加，增加首購族的選擇性。
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