〈房產〉北市十大公園宅房價一次看 花博年漲逾一成居冠

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-10-11 15:55

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台北房市最保值區域除捷運站點周邊，大型綠地機能同時也是房價利基，房仲彙整實價登錄資料，觀察北市十大公園周邊房價，近一年皆有不小漲幅，其中最高為花博公園周邊，僅一年房價成長 17.7%，位居十大公園宅之首，中正區華山公園周邊每坪已突破百萬元。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，公園兼具休憩與改善環境等機能，對居住在都市叢林的居民而言，能在住家附近享有大片綠地是難能可貴，致使周邊房價保值力道強勁。

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住商機構觀察實價登錄資料，比較 2023 年第三季與 2024 年第三季，北市十大公園方圓 2.5 公里周邊交易行情。其中，位於大同、中山區交界的花博公園周邊，今年第三季平均房價高達每坪 90.4 萬元，與去年同期相比漲幅達 17.7%，漲勢驚人，賴志昶指出，花博公園周邊過去較屬北市蛋白區，惟受惠於北美館、花博公園等休憩機能俱全，又有鄰近捷運圓山站優勢，吸引部分建商進駐推動都更，且近年來花博公園鄰近的大同區新案價位持續高漲，推升周邊房價走勢，令該公園區域價位高升。

另觀察有著大湖公園、碧湖公園等大片湖面景觀的內湖區，近一年兩大公園周邊漲勢也分別達 12.9%、8.9%，均價站穩 8 字頭，住商不動產台北內湖加盟店店長胡立中分析，兩大公園周邊皆有捷運站加持，其中碧湖公園由於環境清幽，吸引不少名人進駐，附近儼然成為「名人巷」，區域價位保值性強；而大湖公園附近以國會山莊、立委特區等兩大生活圈著稱，房市以獨棟別墅著稱，為北市罕見純別墅住宅環境，深受高資產族群青睞，且區域物件釋出稀少，因此成交價位頗具支撐力道。