主計總數公布8月經常性薪資平均46751元 這些行業高於平均值

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-10-14 19:21

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主計總處今 (14) 日公布 8 月工業及服務業薪資統計結果，8 月全體受雇員工（包含本國籍與外國籍全時員工及部分工時員工）的經常性薪資平均數為 46,751 元，月增 0.44%，年增 3.08%；非經常性薪資部分則為 12,669 元，月減 4.43%，但總薪資年增幅依然達到 6.02%。經常性薪資中位數則為 37,502 元，月增 0.40%，年增 3.77%。

經常性薪資低於整體平均的行業包括住宿及餐飲業 (34,473 元)、其他服務業 (35,771 元，如美容美髮及用品維修)、製造業 44,134 元；而專業科學及技術服務業 (56,714 元)、出版影音和資通訊業 (67,245 元)、金融及保險業 (69,843 元) 則高於整體平均行業。

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主計總處說明，住宿及餐飲業、支援服務業因非典型僱用員工占比較高，經常性薪資中位數相對較低，分別為 30,946 元、31,340 元。

而前 8 月行業別經常性薪資平均數多較去年成長，其中，金融及保險業因營運狀況較佳，業績獎金發放增加，年增 6.23%，運輸及倉儲業、不動產業也均增 3.69%。

總薪資部分，金融及保險業因績效獎金和員工酬勞 (紅利) 發放較多，年增 11.49%，製造業增 4.40%，其中電子零組件製造業增 7.60%。

而就全體受僱員工來看，前 8 月經常性薪資平均數為 46,331 元，年增 2.66%，總薪資平均數增 4.27%，剔除物價因素後，實質經常性薪資平均數年增 0.35%，實質總薪資平均數年增 1.92%。

而全體受僱員工經常性薪資中位數為 37,161 元，年增 3.33%，剔除物價因素後，實質經常性薪資中位數年增 1%。