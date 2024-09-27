日元驚現大逆轉行情 石破茂：將持續推動薪資成長

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-09-27 18:31

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日本執政黨選擇石破茂為下一任黨魁，這一出人意料的結果逆轉了日元走勢，日元由原本貶向 146，在石破當選後回升到 143 附近。

67 歲的黨內資深人士石破茂曾擔任過防衛大臣等多個高級職務，他贊成加強地區安全，但這一想法可能會進一步加劇與中國的緊張關係。

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石破茂在勝選後表示，日本政府將繼續透過鼓勵薪資成長超過物價漲幅來戰勝通縮，加快開啟經濟的新篇章。對於是否會提前舉行大選的問題，他回答得比較模糊，稱想考慮一下「適當時機」。

對內閣將會如何任命他不予置評。

石破茂在決選中贏得 215 票，其中 189 票來自自民黨議員，26 票來自地方自民黨支部，而高市早苗獲得 194 票。在此前的第一輪投票中，石破茂在 8 位其他候選人中贏得 154 票，成功進入決勝輪，對決獲得 181 票的高市早苗。

自本月初一名日本男學生在中國被刺死後，與中國關係的緊張，成為自民黨競選後期的關鍵主題。所有候選人都呼籲進行全面調查，並要求採取措施保護日本公民。

上個月中國軍機首次未經授權進入日本領空後，緊張局勢也加劇。據報導，本周日本首次派遣海上自衛隊軍艦穿越台灣海峽，此舉幾乎肯定會激怒北京。

在競選期間，石破茂強調增強日本防衛能力的必要性，並提出了建立亞洲北約式集體安全協議的想法，以更好地遏制中國和北韓等國家的侵略。