工總攜手越南工商會舉辦論壇 傳產淨零轉型見成效

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-10-14 17:22

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工總與越南工商會 (VCCI) 共同舉辦「台越產業合作論壇」邁入第 8 年，論壇分為紡織、機械、智慧城市 3 項論壇。此外，為因應淨零轉型趨勢，各領域討論重點皆朝自動化、智慧化及低碳化方向邁進，除了輸出綠色製程與智慧方案外，也藉由多項合作備忘錄的簽署，達到台越合作策略合作的目標，傳統產業淨零轉型更逐步看到成效。

此次論壇工總邀請國內紡織業拓展會、工業技術研究院、資訊工業策進會，以及越方的越南紡織服裝協會 (VITAS)、越南自動化公會 (VAA)、越南軟體協會 (VINASA) 等單位參與，為雙邊中小企業提供一站式交流平臺，協助雙方覓得合適的商業夥伴。

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工總副理事長詹正田致詞時指出，臺灣近年透過多元管道，開放越南學子來臺進修，這些已受訓的人才，都是越南產業升級轉型的重要基石，期望台越雙方繼續透過論壇，探討前瞻合作機會，提高傳統製造的生產效率，並解決企業勞動力短缺問題。

越南工商會副主席阮光榮則指出，台灣是越南的第五大貿易夥伴，也是越南第四大外國投資者，特別是去年台灣對越的投資額高達 22 億美元，為 2022 年的 4 倍，包括富士康、和碩 (4938-TW)、仁寶 (2324-TW) 等大型企業都已落地。

阮光榮進一步提到，越南正朝著區域生產中心發展，擁有年輕熟練的勞動力、穩定的投資環境，使得雙邊在電子、紡織、自動化領域的合作機會大幅增加。

工總提到，本次共促成 4 項合作。首先，竣邦與越南泰春集團合作，雙方將共同開發產品，拓展國際市場。不僅有助竣邦公司建立更完整的供應鏈，提升全球競爭力，也能增加泰春產品的附加價值，轉向機能性服飾發展。

在智慧機械領域部分，盟英與萬國技術服務公司達成減碳共識，雙方將透過技術與經驗的交換，強化汽機車零組件的研發製造能力，提升在市場中的競爭力。此外，台灣智慧自動化與機器人協會與越南台灣商會聯合總會也達成了合作協議，為雙邊會員廠商提供商機媒合服務，助力臺商企業實現自動化轉型，進一步提升營運生產效率。