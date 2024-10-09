〈房產〉新北重劃區房市 林口交易熱、淡海新市鎮預售還有3字頭

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-10-09 11:45

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房仲業者依實價登錄資料，統計近一年 13 個新北重劃區的預售交易價量，發現林口新市鎮交易最火熱，近一年成交 2244 件，為新北重劃區之冠；而淡海新市鎮以 1950 件緊追在後，且平均單價 32.4 萬元，為新北最親民的一區。

林口新市鎮近一年的預售屋交易，為新北唯一突破 2000 件的重劃區。永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，自從桃園機場捷運通車後，捷運站周邊重劃區的房市發展就備受矚目。而橫跨桃園市和新北市的「林口新市鎮」，更是隨著 A7 體育大學站、A8 長庚醫院站、A9 林口站的設置與機能發展逐步成熟等加持下，關注度顯著提升。再加上整齊乾淨的市容、大面積的公園綠地，且三井 Outlet 的進駐，豐富了休閒、商業的生活機能，受到不少首購、小資族群的喜愛。

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陳金萍指出，林口區未來將打造成「新北國際 AI + 智慧園區」，因此吸引許多國際科技企業搶先卡位，如微軟、輝達等國際一流大廠。而且，當地基礎建設已逐步發展成熟，林口新市鎮有望成為大台北地區的商辦新聚落，在就業機會大幅增加及人口持續移入下，買氣有望穩健成長。

新北淡海新市鎮近一年預售屋均價還有 3 字頭可買，陳金萍指出，雙北市中心的房價高昂，讓不少購屋族群往相對平價的蛋白區尋屋，而淡水區因位處大台北地區的蛋白區，房屋總價較親民實惠，成為首購族天堂。目前淡水區的預售屋，大約總價 1000 萬上下就有機會買到 2 房含車位的電梯大樓，對於荷包不深的青年首購、小資族群來說，可以說是相當吸睛。交通方面，淡水區已有捷運和輕軌行經，未來若淡江大橋和淡北快速道路順利開通，及輕軌藍海線第二期完工後，淡海新市鎮的交通將更為健全。

至於鳳鳴重劃區，近一年均價為每坪 40.7 萬元。陳金萍說明，鶯歌區主要機能集中在鶯歌火車站周邊，發展已趨飽和，而鳳鳴重劃區的開發，剛好補足當地居住空間不足的問題，也增添新大樓的供給，買氣十分穩定。不過現階段，該重劃區仍需仰賴汽、機車代步，但憑藉著相對便宜的房價優勢，仍吸引不少有交通工具，且工作地點在附近的小資族群入主。